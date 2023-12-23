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Rehine krizi sebebiyle kapanan Kuzey Marmara Otoyolu 3 saat sonra açıldı

Rehine krizi sebebiyle kapanan Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara ve İstanbul istikameti 3 saatin ardından trafiğe açıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Rehine krizi sebebiyle kapanan Kuzey Marmara Otoyolu 3 saat sonra açıldı mask
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Körfez ilçesinde saat 16.00 sıralarında Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde Fatih B. isimli şahıs, tırın içerisinde sürücüyü rehin alması sebebiyle Ankara ve İstanbul İstikameti trafiğe kapandı. Ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen şahıs teslim olmazken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile konuşan ve sözler alan Fatih B. hem rehineyi bıraktı hem de teslim oldu. Rehine krizinin bitmesinden sonra 3 saat kapalı olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe açıldı.
# oldu, Ankara

23 Ara 2023 - 19:27 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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