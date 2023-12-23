Körfez ilçesinde saat 16.00 sıralarında Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde Fatih B. isimli şahıs, tırın içerisinde sürücüyü rehin alması sebebiyle Ankara ve İstanbul İstikameti trafiğe kapandı. Ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen şahıs teslim olmazken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile konuşan ve sözler alan Fatih B. hem rehineyi bıraktı hem de teslim oldu. Rehine krizinin bitmesinden sonra 3 saat kapalı olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe açıldı.
- Asayiş
Rehine krizi sebebiyle kapanan Kuzey Marmara Otoyolu 3 saat sonra açıldı
Rehine krizi sebebiyle kapanan Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara ve İstanbul istikameti 3 saatin ardından trafiğe açıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.