Rehine krizi sebebiyle kapanan Kuzey Marmara Otoyolu 3 saat sonra açıldı

Körfez ilçesinde saat 16.00 sıralarında Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde Fatih B. isimli şahıs, tırın içerisinde sürücüyü rehin alması sebebiyle Ankara ve İstanbul İstikameti trafiğe kapandı. Ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen şahıs teslim olmazken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile konuşan ve sözler alan Fatih B. hem rehineyi bıraktı hem de teslim oldu. Rehine krizinin bitmesinden sonra 3 saat kapalı olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe açıldı.