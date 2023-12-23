24 saatte 12 şehit! Irak'ta 6 asker daha şehit

Dün Kuzey Irak'ta şehit düşen kahraman askerlerimizle birlikte son 24 saatte 12 askerimiz şehit düştü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısındaki Irak toprakları içinde yer alan Metina Vadisi ile Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde 17 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Pençe-Kilit hava destekli kara harekatında dün PKK'lı teröristlerin saldırısında 6 askerin şehit olmasından sonra bugün de aynı bölgeden şehit haberleri geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bir askeri üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurdu.

İKİ AYRI NOKTAYA SALDIRI DÜZENLEDİLER

Teröristlerle sağlanan temasta 13 terörist de silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Olumsuz hava şartlarından yararlanarak sınırda konumlanan Mehmetçik'e ait üs bölgelerine güdümlü yeni nesil füze ve roketatarlarla saldıran teröristlerin kaçış noktalarına operasyon düzenlendi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Atak taarruz helikopterleri ile silahlı insansız hava araçları ve insansız keşif uçaklarının da uçuş gerçekleştirememesinden istifade eden PKK'lı teröristler, sisli ve puslu havayı fırsat bilerek Mehmetçik'in konumlandığı iki ayrı noktaya saldırı düzenledi.Yer yer şiddetli çatışmaların devam ettiği belirlenirken, sıcak çatışma bölgesinde teröristlerin kendi aralarındaki kriptolu telsiz kestirmelerinde, peş peşe düzenlenen hain saldırıların günler öncesinden planlamasını yaparak emir ve talimatını veren teröristlerin 'Haki Gabar' kod adlı İskan Akyüz ile 'Sedat Urfa' kod adlı Abdulkadir Zenger oldukları belirlendi. Her iki teröristin de bölgedeki çatışmaları yönlendirdikleri belirlendi.