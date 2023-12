Bağımsız aday Can'dan açıklamalar:"AKP SEÇMENİNİN EN KOLAY OY VERECEĞİ KİŞİ BENİM"

İzmit Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Mustafa Can gündeme dair açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

"Yaklaşık iki aydır İzmit seçmenine ulaşarak kendimi tanıtıyor ve destek istiyorum BU SÜREÇTE GELDİĞİM SÜRECİ SİZLERLE PAYLAŞIYOR İDDİALI AÇIKLAMALARDA BULUNUYORUM BUNUN SEBEBİNI AÇIKLAMAK İÇİN BU BASIN AÇIKLAMASINI GEREKLİ BULDUM.

1-Öncelikle İster siyaset ister Sosyal veya sportif bir başarı için İDDİA VE HEYECAN ŞARTTIR BU BENDE FAZLASIYLA VAR.

Bununla beraber

2-İzmitte doğmak, büyümek, bu kentte ticaret yapmak, sportif olarak Futbol camiasının içerisinde olmak büyük avantajım.

3-Ömrümün yarısından fazlasını Siyaset içerisinde geçirmiş olmak büyük bir avantajım.

4-İzmit in her mahallesinde köyünde Dostlarım var (farklı siyasi görüşten)

5-Çok farklı düşünen yaşam tarzı bana göre çok farklı olan arkadaşlarım var ve onlarla ilişkim hep oldu olmaya devam edecek.

6-Siyaset yaparken çok agresif olmayan, karşısındaki kişiye saygısı olan bir kişiliğim var bu beni hep HER PARTİDE DOSTLARIM OLMASINA İMKAN SAĞLADI

7-Bilhassa MİLLİ GÖRÜŞ CAMİASINDA

Saadet Partisi, Adalet ve kalkınma partisi, yeniden refah Partisinin teşkilat ve iç dinamiklerini çok iyi biliyorum.

8-Bu bana Partilerin adayları belli olduğunda BÜYÜK BİR KATKI SAĞLAYACAK. Çünkü gerek Saadet partisinin, Gerekse Yeniden Refah Partisinin 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur ve Millet ittifakında yer alması Milli Görüş Camiamızın rahatsızlığına yol açtı

BU SECIMDEDE SAADET VE YENİDEN REFAH BİR ŞEKİLDE AKP VEYA CHP ile seçim ittifakı yapacaktır YAPMAYA MECBUR KALACAKTIR.

Bu Milli Görüş Camiamızın BENİM ADIMA BIRLESECEGINE VE BANA DESTEK VERECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM.

9-Bununla beraber AKP nin aday belirleme sürecinde meydana gelebilecek hoşnutsuzluk AKP seçmeninin bana destek vereceğine inanıyorum.

Zira AKP SEÇMENİNİN EN KOLAY OY VERECEĞİ KİŞİ BENİM.

10 - AKP Son seçimi İzmit te kaybetti ARAZİDE GÖRDÜĞÜM İZMİTTE AKP NİN ŞANSI YOK

11-5yıl önce CHP ye kaybeden AKP Mustafa CAN a kaybederse üzülmez

12-İzmit te seçimi kazanan BAĞIMSIZ Mustafa CAN AKP li Büyük şehir ile uyumlu çalışır.

13-CHP nin İzmit adayı açıklanınca AKP nin benzeri bir kırılma CHP dede yaşanacak ve CHP seçmeninin oy verebileceği tek aday benim.

15-Sandığa gitmek istemeyen seçmeni ikna ederek bana oy vermesini sağlayacağım bu kişi benim. Çok söz aldım bu noktada.

16-Benim bu çıkışlarım şu an çok farklı gelebilir ancak

BENİ TAKTİR EDEN CESARETIME SAYGI DUYAN BÜYÜK BİR SEÇMEN VAR VE BEN İLERLEYEN GÜNLERDE BU DESTEK ARTACAK

17-Benim talebim dışında bana maddi manevi katkı sağlayacak gönül dostlarım var.

18-Ben Iceberk( aysberk) in görünen yüzüyüm çok kaliteli ve işin ehli bir ekibim var ancak SİZ ONLARI SEÇİMİ KAZANINCA TANIYACAKSINIZ ?

19 - YİNE TEKRAR EDİYORUM SEÇİMİ 79.000 OYLA BEN KAZANACAĞIM

Beni izlemeye devam edin dilerseniz her gün yanıma farklı bir gazeteci arkadaşımla beraber çalışmaya çıkabilirim.."