- Asayiş

Hastanede görevli doktor, 2 kişi tarafından darbedildi

İstanbul Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor, hasta ve hasta yakını tarafından darbedildi. Yüzü kanlar içinde kalan doktor tedavi altına alınırken, doktoru darbeden 2 kişi gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Hastanede görevli doktor, 2 kişi tarafından darbedildi mask

İstanbul Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde gece saat 01.00 sıralarında, iddialara göre, yeşil alanda görevli asistan doktor M.Y. hasta ve hasta yakını tarafından darbedildi. Güvenlik görevlilerin müdahale ettiği olayda doktora yumruk atan 2 kişi polis noktasına götürüldü.

Sağlık çalışanlarının 'beyaz kod' vermesiyle olay yerine polis ekipleri geldi. Olaya karışan M.E.Ş. ve Burak Ş. gözaltına alındı. Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle kırıklar oluşan doktor tedavi altına alınırken, doktoru darbeden 2 kişi beyaz kod yönetmeliği gereği ifade alınmaksızın savcılığa sevk edildi.

“YETKİLİLERİ SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI ETKİN YASAL TEDBİRLER ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Yaşanan saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığını ve Bakan Fahrettin Koca’yı etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıkta şiddetin bu kez hedefi Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi acilinde çalışan meslektaşımız oldu. Bir hasta yakınının saldırısı sonucu feci şekilde darp edilen ve yüz kemiklerinde çok sayıda kırık meydana gelen meslektaşımızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir.  İstanbul Tabip Odası olarak saldırıya uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, daha fazla gecikmeden yetkilileri sağlıkta şiddete karşı etkin yasal tedbirler almaya çağırıyoruz.”

# sosyal medya, sevk edildi, sağlık, oldu, ifade

23 Ara 2023 - 20:46 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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Yorumlar

(2)
02

selami - bu saldırdıyı yapannlar,benim gözümde teröristtir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Aralık 22:18
01

Hakan - Bu hükümetle bu kadar giderlerse gitsinler dediği gün değerinizin ne kadar olduğunuzu

Lanse etmişlerdii

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Aralık 21:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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