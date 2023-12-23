Hastanede görevli doktor, 2 kişi tarafından darbedildi

İstanbul Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde gece saat 01.00 sıralarında, iddialara göre, yeşil alanda görevli asistan doktor M.Y. hasta ve hasta yakını tarafından darbedildi. Güvenlik görevlilerin müdahale ettiği olayda doktora yumruk atan 2 kişi polis noktasına götürüldü.

Sağlık çalışanlarının 'beyaz kod' vermesiyle olay yerine polis ekipleri geldi. Olaya karışan M.E.Ş. ve Burak Ş. gözaltına alındı. Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle kırıklar oluşan doktor tedavi altına alınırken, doktoru darbeden 2 kişi beyaz kod yönetmeliği gereği ifade alınmaksızın savcılığa sevk edildi.

“YETKİLİLERİ SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI ETKİN YASAL TEDBİRLER ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Yaşanan saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığını ve Bakan Fahrettin Koca’yı etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıkta şiddetin bu kez hedefi Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi acilinde çalışan meslektaşımız oldu. Bir hasta yakınının saldırısı sonucu feci şekilde darp edilen ve yüz kemiklerinde çok sayıda kırık meydana gelen meslektaşımızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. İstanbul Tabip Odası olarak saldırıya uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, daha fazla gecikmeden yetkilileri sağlıkta şiddete karşı etkin yasal tedbirler almaya çağırıyoruz.”