Hastanede görevli doktor, 2 kişi tarafından darbedildi

İstanbul Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde gece saat 01.00 sıralarında, iddialara göre, yeşil alanda görevli asistan doktor M.Y. hasta ve hasta yakını tarafından darbedildi. Güvenlik görevlilerin müdahale ettiği olayda doktora yumruk atan 2 kişi polis noktasına götürüldü.
Sağlık çalışanlarının 'beyaz kod' vermesiyle olay yerine polis ekipleri geldi. Olaya karışan M.E.Ş. ve Burak Ş. gözaltına alındı. Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle kırıklar oluşan doktor tedavi altına alınırken, doktoru darbeden 2 kişi beyaz kod yönetmeliği gereği ifade alınmaksızın savcılığa sevk edildi.
“YETKİLİLERİ SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI ETKİN YASAL TEDBİRLER ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ”
Yaşanan saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığını ve Bakan Fahrettin Koca’yı etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:
“Sağlıkta şiddetin bu kez hedefi Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi acilinde çalışan meslektaşımız oldu. Bir hasta yakınının saldırısı sonucu feci şekilde darp edilen ve yüz kemiklerinde çok sayıda kırık meydana gelen meslektaşımızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. İstanbul Tabip Odası olarak saldırıya uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, daha fazla gecikmeden yetkilileri sağlıkta şiddete karşı etkin yasal tedbirler almaya çağırıyoruz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
selami - bu saldırdıyı yapannlar,benim gözümde teröristtir
Hakan - Bu hükümetle bu kadar giderlerse gitsinler dediği gün değerinizin ne kadar olduğunuzu
Lanse etmişlerdii
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.