TEBRİKLER... REZİL ETTİNİZ AMA, HİÇ OLMAZSA PLAKAYI YAZDIRMAMAYI BAŞARDINIZ!!!! 3-1

Maç sonrasında bayram yapıp şov yapan Sakaryalılar ise 12 şehidin olduğu ülkede yas varken tepki aldı...
MAÇTAN DAKİKALAR
1.DEVRE
1.DK: HAKEM DÜDÜĞÜ ÇALDI VE KOCAELİSPORUMUZ MAÇA BAŞLADI.
3.DK: SAKARYASPORLU FUTBOLCU YERE DÜŞTÜ, PENALTI BEKLEDİ. YERE DÜŞEN FUTNOLCUNUN ELİNE ÇARPTIĞINI BELİRTEN HAKEM SERBEST VURUŞU KOCAELİSPORUMUZA VERDİ.
6.DK: TRİBÜNDEN YABANCI MADDE YUSUF CİHAT'A İSABET ETTİ. OYUN DURDU. SAKARYALILAR TRİBÜNLERDEN SAHAYI TAHRİK ETMEYE BAŞLADI
13.DK: SAKARYASPOR TEHLİKELİ GELDİ!!! VER KAÇ SONUCU DEL VALLE ŞUT ÇEKTİ, SAVUNMAYA ÇARPAN TOP KORNERE ÇIKTI. KORNER SONRASI TOP DIŞARIDA. AUT
15.DK: KASONGO, GÖKHAN İLE GİRDİĞİ MÜCADELEDE YERDE KALDI. KASONGO, PENALTI BEKLEDİ. VAR İNCELEME SONRASI DEVAM KARARI ÇIKTI.
20.DK: TANQUE BİRE BİR YAKALADI. CEM EKİNCİ SOLDA BOMBOŞTU, TANQUE ATMADI. GECİKİNCE POZİSYON KAÇTI.
25.DK: DEL VALLE SOLDAN GIRDI VURDU DIREK DIBINDE GÖKHAN AYAKLARIYLA MÜKEMMEL ÖNLEDI.
31.DK: GOOOOOOLL CEM EKİNCİ!!! CANDEİAS'IN UZUN PAS SONUCU ÖNÜNDEDKİ BOŞ ALANI İYİ DEĞERLENDİREN BARIŞ ALICI, KALE ÖNÜNE DOĞRU ORTALADI. KALE ÖNÜNE KOŞAN CEM EKİNCİ'YE TOPA SADECE DOKUNMAK KALDI. (0-1)
38.DK: SAKARYALI FUTBOLCU MURAT CEM SERT VURDU, GÖKHAN MÜKEMMEL ÇELDİ.
40.DK: MURAT CEM CEZA SAHASI YAKININA TOPU TAŞIDI VE PASINI VERDİ. SİNAN ÜZERİNDEN ATLADI. TOP DEL VALLE'YE GELDİ. DEL VALLE TOPU KONTROL ETTİ VE ŞUTU AĞLARIMIZLA BULUŞTU(1-1)
2.DEVRE
SAKARYASPOR'DA DEĞİŞİKLİK!! SİNAN KURT ÇIKTI ROTMAN OYUNA DAHİL OLDU.
46.DK: CANDEİAS ŞUT ÇEKTİ, ÜSTTEN AZ FARKLA AUT
48.DK: OĞUZ CEYLAN TAÇ ATIŞINI UZUN KULLANDI. BARIŞ ALICI ÇOK KÖTÜ BİR VURUŞ ÇEKTİ.
51.DK: CANDEİAS'IN SERBEST VURUŞUNDA BARAJA ÇARPAN TOP SEKTİ. OĞUZ CEYLAN ŞUT ÇEKTİ. YUSUF ABDİOĞLU'NUN ALTI PASTAKİ KAFA VURUŞU DIŞARIDA.
53.DK: ATİLA TOPU UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTIRIRKEN TOP KAYBI YAŞADI. TOP HASAN KILIÇ'IN ÖNÜNDE KALDI. VERDİĞİ PASTA MURAT CEM SERT ŞUT ÇEKTİ. TOP KALENİN ÜSTÜNDEN DIŞARI ÇIKTI.
60.DK: MAÇTAKİ İLK SARI KART!! EMİR ORTAKAYA SARI KART GÖRDÜ.
63.DK: CANDEIAS SOLDAN GIRDI, KALEYE VURMAK YERINE ÜÇ DEFANSIN ARASINDAKI TANKE'YE KESMEK ISTEDI. GOLDEN OLDUK.
68.DK: SAKARYASPOR ÖNE GEÇİYOR!!! ALI ÜLGEN VURDU, SAVUNMADAN SEKTI, GÖHAN KONTR PIEDE KALDI, TOP AĞLARI BULDU. (2-1)
73.DK: OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ!! KOCAELİSPOR'DA YUSUF CİHAT ÇIKARKEN OYUNA BERİDZE OYUNA DAHİL OLDU, SAKARYASPOR'DA OYUNDAN ÇIKAN FUTBOLCU KASANGO OYUNA GİREN FUTBOLCU DİNO
78.DK: ATILA SERBEST VURUŞTA KALEYE GÖNDERDI, DIREKT DIBINDEN KALECI ÇIKARDI.
81.DK: ESKI KÖRFEZLI DINO GOLÜNÜ ATTI, INTIKAM ALDI. (3-1)
81.DK: SAKARYASPOR'DA ROSHİ SARI KART GÖRDÜ
82.DK: MERT ÇÖLGEÇEN İLE KALECİ CİHAN SARI KART GÖRDÜ
83.DK: OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ- MUHTEŞEM SAKARYALI BURAK SÜLEYMAN, DEL VALLE YERİNE OYUNA GİRDİ, CEM EKİNCİ ÇIKTI ATABEY ÇİÇEK GİRDİ.
MAÇIN SONUNA 4 DAKİKA İLAVE EDİLDİ
MAÇ SONA ERDİ: 3-1
SAKARYASPOR 3-1 KOCAELİSPOR
Hakemler: Gürcan Hasova, Baran Eraslan, Seyfettin Ünal
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Isaac Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Odise Roshi, Sinan Kurt (Rotman dk. 46), Murat Cem Akpınar (Mikail Okyar dk. 89), Del Valle (Burak Süleyman dk. 83), Kabongo Kasongo (Ndlovu dk. 74)
Yedekler: İbrahim Demir, Çağlayan Menderes, Yakup Anıl Karadağ, Nsana Etienne Simon, Bülent Cevahir, Umut Uzun
Teknik Direktör: Turgay Karslı
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Atila Turan, Breze Fofana (Mert Çölgeçen dk. 66), Yusuf Cihat Çelik (Giorgi Beridze dk. 73), Barış Alıcı (Yusuf Emre Gültekin dk. 66), Candeias, Cem Ekinci (Atabey Çiçek dk. 83), Douglas
Yedekler: Harun Tekin, Alihan Kubalas, Bedirhan Yıldız, Mehmet Yılmaz, Mesut Can Tunalı, Burak Öksüz
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: Del Valle (dk. 40), Ali Ülgen (dk. 68), Dino Ndlovu (dk. 81) (Sakaryaspor), Oğuz Ceylan (dk. 31) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Cihan Topaloğlu, Odise Roshi (Sakaryaspor), Emir Ortakaya, Mert Çölgeçen (Kocaelispor)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Kclspr - nasıl çıkacak hayal satmayın insanlara
Kendinize Gelin Artık - Kocaeli gazetelerinin başlıkları asıl bizi rezil eden.. sakarya iyi oynadığı kendi sahasındaki maçı kazanmayı bildi ..bu kadar ..rovanşı kocaelide alırız.
Neyin derdindesiniz anlamadık ki , bir düşün kocaelinin yakasından ...bu takım süper lige çıkacak ..şuursuzca başlıklar atan kocaeli gazetelerine rağmen
Çeto - Böyle hoca varken 2 ci yarı başlarken bıraksın gitsin bu reziller o topladı bu takıma yazık.SEHITLERIMI,Z MEKANLARI CENNET OLSUN
Emekli - Böyle ağır sahada kaleye bu kaleci konurmu .topa hamle yapamayacak kadar koşma gücün yok kaleni terk edip topu uzaklaştırmak için mücadele vermese kaleyi terketmese birinci gol olmazdı.Kocaeli bu golden sonra maçı hediye etti
Birol Hırçın. - Herkes kendine yakışanı yapar.!12 tane yiğit adam şehit olmuş.yensen ne olur ,yenilsen ne olur.gidenleri geri getirebilecekmisiniz.boşsunuz ,0 sıfır gibi anlamsızsınız.Vurayım sizin,maçınıza...
Obede Sukoluko - Plaka geliyordu İzmitli Burak Süleyman dan muratcem bencil olmasa fark olacakti
Derinceli - 12 şehit var iken neden futbol müsabakası yapılıyor?
Basiskele41 - Normal onlarada o yakışır ama asıl tebrik hocalar hocasına bakalım bizi daha ne kadar rezil edecekler
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.