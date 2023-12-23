TEBRİKLER... REZİL ETTİNİZ AMA, HİÇ OLMAZSA PLAKAYI YAZDIRMAMAYI BAŞARDINIZ!!!! 3-1

Kendinize Gelin Artık - Kocaeli gazetelerinin başlıkları asıl bizi rezil eden.. sakarya iyi oynadığı kendi sahasındaki maçı kazanmayı bildi ..bu kadar ..rovanşı kocaelide alırız.

Neyin derdindesiniz anlamadık ki , bir düşün kocaelinin yakasından ...bu takım süper lige çıkacak ..şuursuzca başlıklar atan kocaeli gazetelerine rağmen