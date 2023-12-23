Kağıtspor sonunu getiremedi: 83-85

Hakemler: Mesut Öztürk, Abdullah Koputan, Furkan Keseratar
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik, Ja Cori Payne 15, Keith Martin Stone 22, Kevin Kaspar 9, Barboros Bozkurt 6, Hakan Şanlı 2, Berke Baran Akçam, Mert Ulutaş 17, Eren Beyaz 10, Sertan İbrahim Sarı 2
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
OGM Ormanspor: Bilgehan Diril 2, Göktürk Gökalp Ural 12, Mertcan Solkol 4, Servet Alperen Kurnaz 16, Osman Gökhan Şirin 4, Yavuz Koça, Oğuzhan Tosun 10, Eric Buckner 22, Ian Bennett Miller 15
Başantrenör: Mehmet Kabaran
1.Periyot: 21-21
Devre: 36-40 (OGM Ormanspor lehine)
3. Periyot: 56-67 (OGM Ormanspor lehine)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.