DİNO SENİ ŞİMDİ AFFETTİM!

Gözümüzün içine baka baka hakaret ettin…
Hepimize amatör dedin…
Fener’e gitmek istemeyip, Kocaelispor’u terk etmeyen, zorla gönderilen Moşe’ye aşık bu kentte bir başka Güney Afrikalı olarak ihanet ettin…
Kocaelispor’u küçük gördün…
Kinim bitmemişti sana…
Messi olsan vız gelirdi bana…
Ama Sakarla maçında öyle bir cesaret gösterdin ki. Kocaelispor’un büyüklüğünü kabullendin ve Sakaryalılara da gösterdin…
Sakarya’da Kocaelispor’a gol atıp sevinmemek tarihe geçecek bir görüntüydü…
Senin bu cesaretini sahada Kocaelili olanlar sergileyemedi…
Seni affettim…
Benim mücadelem günlük şampiyonluklar için değildir…
Ömür boyu efsane olacak onurlu dik duruştur…
Gözümüzün içine baka baka hakaret ettin…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Baki Yildiz - Plaka yazilir
Ahmet Balci - Sakaryaspor ortasahasi daha güçlüydü,maçı haketti adamlar kazandı .
Hakan - muhteşem süleymanda yarı şaka yaptı
İzmitli4141414141 - Sen verdiğin tahmini anlatsana bize bırak Dino yu falan hani 0-2 skor vermiştin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.