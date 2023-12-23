23 Ara 2023 - 22:03- Spor G:

DİNO SENİ ŞİMDİ AFFETTİM!

Hakan Yağcıoğlu
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DİNO SENİ ŞİMDİ AFFETTİM! mask

Gözümüzün içine baka baka hakaret ettin…
Hepimize amatör dedin…
Fener’e gitmek istemeyip, Kocaelispor’u terk etmeyen, zorla gönderilen Moşe’ye aşık bu kentte bir başka Güney Afrikalı olarak ihanet ettin…
Kocaelispor’u küçük gördün…
Kinim bitmemişti sana…
Messi olsan vız gelirdi bana…
Ama Sakarla maçında öyle bir cesaret gösterdin ki. Kocaelispor’un büyüklüğünü kabullendin ve Sakaryalılara da gösterdin…
Sakarya’da Kocaelispor’a gol atıp sevinmemek tarihe geçecek bir görüntüydü…
Senin bu cesaretini sahada Kocaelili olanlar sergileyemedi…
Seni affettim…
Benim mücadelem günlük şampiyonluklar için değildir…
Ömür boyu efsane olacak onurlu dik duruştur…
# Kocaelispor

23 Ara 2023 - 22:03 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

(4)
03

Ahmet Balci - Sakaryaspor ortasahasi daha güçlüydü,maçı haketti adamlar kazandı .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Aralık 22:12
01

İzmitli4141414141 - Sen verdiğin tahmini anlatsana bize bırak Dino yu falan hani 0-2 skor vermiştin

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 23 Aralık 22:08
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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