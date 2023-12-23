MUHTEŞEM SAKARYALI BURAK SÜLEYMAN AZ DAHA TARİHE GEÇECEKTİ...

Ölümüne vurdu, top büyük bir ilahi güçle direkten döndü. Eğer gol olsa 4-1 plakayı yazan Sakaryaspor bayram edecek, Burak tarihe geçecekti. Kocaelisporlu eski futbolcumuz Gökhan Bozkaya kendi kalesine gol atıp plakayı yazdırmamak için futbol hayatını bitirirken Burak'ın çabası dikkat çekti. Golde >Dino bile sevinmezken, Burak kutlama yaptı.