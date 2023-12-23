MUHTEŞEM SAKARYALI BURAK SÜLEYMAN AZ DAHA TARİHE GEÇECEKTİ...

Ölümüne vurdu, top büyük bir ilahi güçle direkten döndü. Eğer gol olsa 4-1 plakayı yazan Sakaryaspor bayram edecek, Burak tarihe geçecekti. Kocaelisporlu eski futbolcumuz Gökhan Bozkaya kendi kalesine gol atıp plakayı yazdırmamak için futbol hayatını bitirirken Burak'ın çabası dikkat çekti. Golde >Dino bile sevinmezken, Burak kutlama yaptı.
# gökhan, Sakaryaspor, büyük, Futbol
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Mustafa Karasan - Herkes giydiği formanın hakkını verecek
Körfez - Kocaeli spor her takımı üst sıralara tırmandırdın ortak ettin herkesi 2 sıraya
Cemil Gorses - Takım ne oynadı sen ne anlatıyorsun adam sevinecek tabii ne oynadın sen, tekrar ediyorum ne oynadın,
Vaybehh - Ne kadar kocaelili belli oldu para için saygı duyarım ama bundan sonrada kocaeli yim demesin sakallarım desin onlara daha yakın sahte süleyman
Mustafa Karasan - Herkes giydiği formanın hakkını verecek futbolda duygusallık olmaz. Yenecen kardeşim
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.