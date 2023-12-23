23 Ara 2023 - 22:07- Spor G:

MUHTEŞEM SAKARYALI BURAK SÜLEYMAN AZ DAHA TARİHE GEÇECEKTİ...

Oyuna sonradan giren Burak Süleyman. golü atsa maç 4-1 bitecekti.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri

23 Ara 2023 - 22:07 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Mustafa Karasan - Herkes giydiği formanın hakkını verecek

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Aralık 22:34
04

Körfez - Kocaeli spor her takımı üst sıralara tırmandırdın ortak ettin herkesi 2 sıraya

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 23 Aralık 22:33
02

Cemil Gorses - Takım ne oynadı sen ne anlatıyorsun adam sevinecek tabii ne oynadın sen, tekrar ediyorum ne oynadın,

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 23 Aralık 22:23
01

Vaybehh - Ne kadar kocaelili belli oldu para için saygı duyarım ama bundan sonrada kocaeli yim demesin sakallarım desin onlara daha yakın sahte süleyman

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 23 Aralık 22:21
03

Mustafa Karasan - @Vaybehh 01 nolu yoruma cevabı: Herkes giydiği formanın hakkını verecek futbolda duygusallık olmaz. Yenecen kardeşim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Aralık 22:32
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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