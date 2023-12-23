Tabii ki hepsinin kalbi acıyordu ama bu şanssızlık ve organizatörlerin acemiliği, hoş olmayan görüntü oluşturdu.
23 Ara 2023 - 22:19- Spor Güncelleme:
SAKARYALILAR, İSTEMEDEN BÜYÜK ŞANSSIZLIK YAŞADI: CENAZE EVİNDE DÜĞÜN OLMAZ!
12 şehit varken, Kocaelispor’u yenmenin sarhoşluğuyla maç sonrası çılgınlar gibi eğlenen ve statta görsel şölen yapan Sakaryalılar, ülkenin tepkisini çekti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.