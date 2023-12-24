1 milyon TL’nin faiz getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) yılın son faiz kararını açıkladı. Hazirandan bu yana art arda 6 toplantıda faiz artıran banka bu toplantıda beklentilere paralel politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5 seviyesine yükseltti.
Son faiz artırımı sonrasında bankalar da mevduat ve kredi faizleri de güncellendi. Faizlerdeki artışa parelel olarak mevduat faizleri de yüzde 52'yi aştı. Mevduat faizleri yüzde 52,2 seviyesine çıkarken, ticari kredi faizleri yüzde 52,4 seviyesini gördü.İhtiyaç kredisi faizleri de ortalama yüzde 61,7 seviyesine çıktı.
Peki, Merkez'in faiz artışı bankaların verdiği TL mevduat oranlarına nasıl yansıdı? Ekonomim'inm aktardığına göre, işte banka banka oranlar ve getirileri...
ING
Faiz oranı: Yüzde 42
Aylık net getiri: 34.980 TL
Vade sonu ödeme: 1.034.980 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz oranı: Yüzde 47
Aylık net getiri: 39.145 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: Yüzde 46
Aylık net getiri:38.312 TL
Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: Yüzde 45
Aylık net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
TÜRKİYE FINANS
Faiz oranı: Yüzde 45
Aylık net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
FİBABANKA
Faiz oranı: Yüzde 45
Aylık net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
TEB
Faiz oranı: Yüzde 45
Aylık net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
ODEA
Faiz oranı: Yüzde 45
Aylık net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
YAPI KREDİ
Faiz oranı: Yüzde 44
Aylık net getiri: 36.646 TL
Vade sonu ödeme: 1.036.646 TL
AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 47
Aylık net getiri: 39.145 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL
VAKIFBANK
Faiz oranı: Yüzde 41
Aylık net getiri: 34.147 TL
Vade sonu ödeme: 1.034.147 TL
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.