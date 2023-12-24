1 milyon TL’nin faiz getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) yılın son faiz kararını açıkladı. Hazirandan bu yana art arda 6 toplantıda faiz artıran banka bu toplantıda beklentilere paralel politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5 seviyesine yükseltti.

Son faiz artırımı sonrasında bankalar da mevduat ve kredi faizleri de güncellendi. Faizlerdeki artışa parelel olarak mevduat faizleri de yüzde 52'yi aştı. Mevduat faizleri yüzde 52,2 seviyesine çıkarken, ticari kredi faizleri yüzde 52,4 seviyesini gördü.İhtiyaç kredisi faizleri de ortalama yüzde 61,7 seviyesine çıktı.

Peki, Merkez'in faiz artışı bankaların verdiği TL mevduat oranlarına nasıl yansıdı? Ekonomim'inm aktardığına göre, işte banka banka oranlar ve getirileri...

ING

Faiz oranı: Yüzde 42

Aylık net getiri: 34.980 TL

Vade sonu ödeme: 1.034.980 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: Yüzde 47

Aylık net getiri: 39.145 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 46

Aylık net getiri:38.312 TL

Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: Yüzde 45

Aylık net getiri: 37.479 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

TÜRKİYE FINANS

Faiz oranı: Yüzde 45

Aylık net getiri: 37.479 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

FİBABANKA

Faiz oranı: Yüzde 45

Aylık net getiri: 37.479 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

TEB

Faiz oranı: Yüzde 45

Aylık net getiri: 37.479 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

ODEA

Faiz oranı: Yüzde 45

Aylık net getiri: 37.479 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

YAPI KREDİ

Faiz oranı: Yüzde 44

Aylık net getiri: 36.646 TL

Vade sonu ödeme: 1.036.646 TL

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 47

Aylık net getiri: 39.145 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL

VAKIFBANK

Faiz oranı: Yüzde 41

Aylık net getiri: 34.147 TL

Vade sonu ödeme: 1.034.147 TL

Kaynak: CUMHURİYET