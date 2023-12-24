HKP'DEN ŞEHİT AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 askerin şehit olduğunu duyurdu. 2 gün içerisinde şehit olan asker sayısı 12’ye yükseldi.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
HKP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Şehit vatan evlatlarının katilleri AB-D emperyalist haydutlarıdır! Sevr’in yeni adı olan BOP’un eşbaşkanları AKP’giller’dir! Emperyalist çakalların yerel müttefiki Amerikancı Burjuva Kürt Hareketidir! “Katil ABD, Ortadoğu’dan defol!”, diyemeyen her siyasi bu katliamın suç ortaklarındandır!” denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.