KOÜ'lü Tayyibe Merve Çakar İYİ Parti'ye geçti

Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Yakın çevremle yapmış olduğum istişareler sonucu İlçe Başkanlığı, Üst Kurul Delegeliği ve Milletvekili Adaylığı görevlerinde bulunduğum Zafer Partisi’nden, uğradığım mobbing nedeniyle üzülerek istifa ediyorum. Güzel anlar yaşadık, güzel dostluklar elde ettik, baki kalması tek temennim." ifadelerini kullandı.
TAYYİBE MERVE ÇAKAR KİMDİR?
1994 Yalova doğumlu olan Tayyibe Merve Çakar, ilk, orta ve lise öğrenimini Yalova’da tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra özel sektörde çeşitli firmalarda çalıştı. Çakar, Zafer Partisi Yalova Merkez İlçe Başkanı olarak görev yapıyordu.
Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Yakın çevremle yapmış olduğum istişareler sonucu İlçe Başkanlığı, Üst Kurul Delegeliği ve Milletvekili Adaylığı görevlerinde bulunduğum Zafer Partisi’nden, uğradığım mobbing nedeniyle üzülerek istifa ediyorum. Güzel anlar yaşadık, güzel dostluklar elde ettik, baki kalması tek temennim." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.