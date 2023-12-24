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KOÜ'lü Tayyibe Merve Çakar İYİ Parti'ye geçti

Kocaeli Üniversitesi mezunu olan geçtiğimiz günlerde Zafer Partisindsn istifa eden Tayyibe Merve Çakar İYİ Parti'ye geçti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
KOÜ'lü Tayyibe Merve Çakar İYİ Parti'ye geçti mask

Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Yakın çevremle yapmış olduğum istişareler sonucu İlçe Başkanlığı, Üst Kurul Delegeliği ve Milletvekili Adaylığı görevlerinde bulunduğum Zafer Partisi’nden, uğradığım mobbing nedeniyle üzülerek istifa ediyorum. Güzel anlar yaşadık, güzel dostluklar elde ettik, baki kalması tek temennim." ifadelerini kullandı.
TAYYİBE MERVE ÇAKAR KİMDİR?
1994 Yalova doğumlu olan Tayyibe Merve Çakar, ilk, orta ve lise öğrenimini Yalova’da tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra özel sektörde çeşitli firmalarda çalıştı. Çakar, Zafer Partisi Yalova Merkez İlçe Başkanı olarak görev yapıyordu.
# sosyal medya, oldu, Kocaeli Üniversitesi

24 Ara 2023 - 03:20 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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