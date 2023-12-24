İzmit Sanayi'de yıllardır özgün makinalar tasarlayıp üretiyor

20 yıldır İzmit Sanayide Teknomek adlı işyerini işleten Ali Kul gazetemize konuştu. Meslek Lisesi mezunu olan Ali Kul çalıştığı uluslararası fabrikalarla kendi tasarladığı ve ürettiği ihtiyaca yönelik makinalar imal ediyor. Fabrikalar ondan ne üretmek istediklerini söylediklerinde o makinayı tasarlayıp üretip teslim ediyor.

MERAK OLURSA ÖĞRETEBİLİRİM

Disiplinli çalışmayı prensip edindiğini söyleyen Ali Kul mesleğini aşkla yaptığını ve haz aldığı işi yapmanın da zevkinin başka olduğunu söyledi. Eleman bulmakta ve yetiştirmekte de sıkıntılar çeken Ali Kul sıfır bilgi ama çok merakla bu işin öğreteceğini ifade ediyor.

Ali Kul Kimdir?

61 yaşındaki Ali Kul İzmit Teknik Lisesinden 1983 yılında mezun oldu.Liseden sonra 2 yıl birkaç yerde çalışan Kul 1988 yılında kardeşleriyle Atay Makina'yı kurdu. Uzun yıllar sonra 2003'te Teknomek firmasını kuran Kıl bugün uluslararası çalışan fabrikalara özgün makinalar tasarlayıp üretiyor. Kul aynı zamanda 3 çocuk babası ve evli .