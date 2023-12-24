Covid paniği büyüyor: Vakaların yüzde 44'ü JN.1 varyantı çıktı

Corona virüsü salgını yeniden endişe verici boyutlara ulaşmaya başladı... Son haftalarda ortaya çıkan ve Omicron varyantının bir alt türü olan JN.1 varyantı ile ilgili endişe yaratan veriler gelmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nün hafta içinde "uyarı" yaptığı JN.1 varyantının dünya genelinde yayılmaya başladığı açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü, JN.1 varyantını "takip edilecek varyant" listesine almıştı.

Şu ana kadar Fransa, ABD, Singapur, Kanada, İngiltere ve İsveç'te vaka sayılarının hızla arttığı ve bu ülkelerle birlikte 41 ülkede JN.1 varyantının tespit edildiği kayıtlara geçti. Öte yandan ABD'deki güncel vakaların yüzde 44'ünden fazlasının da JN.1 varyantı olduğunu ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri resmi olarak açıkladı.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ohio Devlet Üniversitesi'nden Carlso Malvestutto, "Salgını önleyici önlemler giderek azaldı. Son aylarda Covid-19 nedeniyle hastaneye yatanların hiçbiri güncel aşıyı olmamış" dedi. Yetkililer aşıya ilginin azaldığını açıkladı.

Dünyanın önde gelen gazetelerinden Financial Times, ABD nüfusunun sadece yüzde 18'inin güncellenmiş Covid-19 aşısı olduğunu hatırlatırken, ABD'de Covid-19 sebebiyle hastaneye yatışların geçen haftaya göre yüzde 10 arttığını da belirtti.

Uzmanlar, ölüm oranının ise diğer varyantlara göre daha düşük olduğuna dikkat çekse de önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

JN.1 VARYANTININ BELİRTİLERİ NELER?

Resmi verilere göre JN.1'in belirtileri önceki Covid-19 varyantı belirtileriyle büyük benzerlik gösteriyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin resmi verilerine göre belirtiler ise şu şekilde sıralanıyor:

- Yüksek ateş

- Öksürük

- Boğaz ağrısı

- Burun tıkanıklığı ya da burun akıntısı

- Baş ağrısı

- Kas ağrısı

- Nefes darlığı

- Halsizlik

- Tat ve koku kaybı

- Beyin sisi

- Mide bulantısı, kusma

Kaynak: SÖZCÜ