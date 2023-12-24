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Büyükşehir, geleceğe nefes oluyor

Büyükşehir, “Daha yeşil bir gelecek, daha güzel bir Kocaeli” sloganıyla yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarıyla kenti yeşile büründürüyor  

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğaya, şehre ve insanlığa çok boyutlu fayda sağlayan ağaçlandırma seferberliğine devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle döküm sahası olarak kullanılan dolgu alanlarına farklı ağaç türlerinden dikerek, bulunduğu bölgeyi yeşil bir görüntüye kavuşturuyor. Buna göre Büyükşehir, “Daha yeşil bir Kocaeli” sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gölcük Yazlık dolgu alanına bin 500 adet ağaç dikimi gerçekleştirdi. Ekipler bu bölgede 2 bin 500 fidanı daha toprakla buluşturacak. Dikilen fidanlar yeni nesillere nefes olacak.

50 BİN M2 ALAN YEŞİLLENDİRİLİYOR

Büyükşehir, doğal yapısı bozulmuş hafriyat sahalarını doldurarak yeşillendiriyor. Bu kapsamda 50 bin metrekare olan Gölcük Yazlık dolgu alanına bin 500 adet toros sediri dikimi gerçekleştiren Büyükşehir, içerisinde ıhlamur, çınar ve dişbudak türlerinin de bulunduğu 2 bin 500 fidanın daha dikimini gerçekleştirecek. Böylece Kocaeli, ağaçlandırma çalışmaları ile yeşil bir kuşağa dönüşecek.
# yeni, Büyükşehir Belediyesi

24 Ara 2023 - 09:36 - Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

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