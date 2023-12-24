Eşme Ahmediye’ye futbol sahası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelere yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir, gençlerin spor yapabileceği alanlar inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Kartepe ilçesine bağlı Eşme Ahmediye köyünde futbol sahası yapımına başladı.

24X33 EBATLARINDA OLACAK

Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından yapılan Eşme Ahmediye futbol sahası 24x33 ölçülerinde yapılıyor. Sentetik çim halısı serilecek futbol sahasının etrafı 4 metre yüksekliğinde telle çevrilecek. Saha etrafına çevre düzenleme ile çalışmalar tamamlanacak.