- Ekonomi

Dolar ve euroda son durum

Döviz bugün kaç liradan işlem görüyor? Güncel döviz kuru 24 Aralık 2023 Pazar

Dolar ve euroda son durum mask

24 Aralık  2023 Pazar günü   Türkiye piyasaları, döviz kurlarındaki hareketlilikle güne başlıyor. Haftanın ilk işlem gününde Dolar ve Euro'nun ne kadar olduğu, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

DOLAR KAÇ TL?
Dolar alış: 29,2043 TL

Dolar satış: 29,2172 TL

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 32.1815TL

Euro satış: 32,2725 TL
# Dolar, euro, türkiye

24 Ara 2023 - 09:40 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.434.588 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL