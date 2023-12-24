Dolar ve euroda son durum

24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye piyasaları, döviz kurlarındaki hareketlilikle güne başlıyor. Haftanın ilk işlem gününde Dolar ve Euro'nun ne kadar olduğu, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar alış: 29,2043 TL

Dolar satış: 29,2172 TL

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 32.1815TL

Euro satış: 32,2725 TL