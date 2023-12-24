Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık artacak mı?

Son günler yoğun yağış etkisinde olan Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de bugün hava sıcaklığı en düşük 12, en yüksek 15 derece olacak. Hafta boyunca da ortalama hava sıcaklığının düşük olması bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı 20 dereceyi bulacak... İşte güncel hava durumu tahmini raporu:
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# Hava, Hava durumu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.