Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık artacak mı?

Son günler yoğun yağış etkisinde olan Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de bugün hava sıcaklığı en düşük 12, en yüksek 15 derece olacak. Hafta boyunca da ortalama hava sıcaklığının düşük olması bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı 20 dereceyi bulacak... İşte güncel hava durumu tahmini raporu: