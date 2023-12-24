Irak'ın kuzeyinden peş peşe gelen acı haberler, şehitlerin baba ocağına ateş düşürdü. İki günde 12 şehit verilen bölgede operasyonlar devam ederken, çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.Bölgede şehit olan kahraman askerlerin ailelerine de acı haberleri ulaştı. Gündeme ilişkin Ceza Hukukçusu Av. Prof. Dr. Ersan Şen'den de bir açıklama geldi. Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Şimdi olacakları söyleyeyim; Bugün şehitlerimiz toprağa verilir, siyasetçiler bilinen sözleri tekrar ederler, bu hafta sonu oynanacak derbi öncesi “şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı atılır, sonra herkes derbide ne oldu, yok hakem, bu başkan, şu futbolcu, şu gol derken Pazartesi ticarete, günlük hayata devam edilir. Maalesef bundan dolayı ölen öldüğü, şehit şehit olduğu ile kalıyor. Milleti alıştırdılar; ”hayat devam ediyor” diyorlar, “kanı yerde bırakmayacağız” diyorlar, hayır bu sözleri asla kabul etmiyorum, asla da alışmayacağım. Unutmayacağız, unutturmayacağız!"
- Gündem
Av. Prof. Dr. Ersan Şen "Olacakları söyleyim" diyerek sıraladı: "Milleti alıştırdılar..."
rak'ın kuzeyinden peş peşe gelen acı haberler, şehitlerin baba ocağına ateş düşürdü. Ceza Hukukçusu Av. Prof. Dr. Ersan Şen, yüreğimizi yakan bu habere ilişkin bir açıklamalarda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.