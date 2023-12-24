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Av. Prof. Dr. Ersan Şen "Olacakları söyleyim" diyerek sıraladı: "Milleti alıştırdılar..."

rak'ın kuzeyinden peş peşe gelen acı haberler, şehitlerin baba ocağına ateş düşürdü. Ceza Hukukçusu Av. Prof. Dr. Ersan Şen, yüreğimizi yakan bu habere ilişkin bir açıklamalarda bulundu.

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Av. Prof. Dr. Ersan Şen "Olacakları söyleyim" diyerek sıraladı: "Milleti alıştırdılar..." mask

Irak'ın kuzeyinden peş peşe gelen acı haberler, şehitlerin baba ocağına ateş düşürdü. İki günde 12 şehit verilen bölgede operasyonlar devam ederken, çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.Bölgede şehit olan kahraman askerlerin ailelerine de acı haberleri ulaştı. Gündeme ilişkin  Ceza Hukukçusu Av. Prof. Dr. Ersan Şen'den de bir açıklama geldi. Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Şimdi olacakları söyleyeyim; Bugün şehitlerimiz toprağa verilir, siyasetçiler bilinen sözleri tekrar ederler, bu hafta sonu oynanacak derbi öncesi “şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı atılır, sonra herkes derbide ne oldu, yok hakem, bu başkan, şu futbolcu, şu gol derken Pazartesi ticarete, günlük hayata devam edilir. Maalesef bundan dolayı ölen öldüğü, şehit şehit olduğu ile kalıyor. Milleti alıştırdılar; ”hayat devam ediyor” diyorlar, “kanı yerde bırakmayacağız” diyorlar, hayır bu sözleri asla kabul etmiyorum, asla da alışmayacağım. Unutmayacağız, unutturmayacağız!"
# oldu, ceza

24 Ara 2023 - 09:45 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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