Bolat: 11 ayda 11 ton uyuşturucu ele geçirildi

“Yasa Dışı Ticaretle Mücadele” konferansına katılan Bolat, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince bu sene 11 ay içinde yapılan operasyonlar sonucunda 4,7 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildiğini belirterek, “17 milyar 200 milyon liralık da kaçak ticari eşya ele geçirildi. Toplam 22 milyar liralık bir müsadere (el koyma) gümrüklerde yapıldı. 4,7 milyar lira olan uyuşturucunun miktar olarak karşılığı 11 ton. Zehir tacirlerine yönelik bu amansız mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” dedi.

Yakalamalar yüzde 94 arttı

Gümrük Muhafaza ekiplerinin modernleştirildiğini anlatan Bolat, “Yaptığımız yatırımların meyvesi olarak da 2022 yılının 11 ayına kıyasla yakalamaların rakamı yüzde 94 artış sağlamış bulunmakta” şeklinde konuştu. Kayıt dışı ticaretin bilançosunu aktaran Bolat, “Bin 375 ton akaryakıt, 4 milyon 743 bin adet elektronik eşya, 1 milyon 130 bin paket sigara, 389 milyon adet makaron, 47 milyon adet sigara kağıdı filtresi, 1 milyon 165 bin adet elektronik sigara ve aksamı 4 bin 700 ton gıda, 3 bin 924 adet tarihi eser, 11 ton uyuşturucu yakalamalar arasında yer almaktadır” ifadesini kullandı. Bolat, gümrüklerden geçen ürünlere de menşe kontrolü yaptıklarını anlatırken, “2023 yılının 11 ayında bugüne kadar sonradan yapılan kontrol ve ikinci kontrol çalışmaları sonucunda 3 milyar liraya yakın bir gümrük vergisi ve cezası tahakkukunu gerçekleştirdik” dedi.Konferansta verilen bilgilere göre, kaçak tütün ürünleri nedeniyle devletin yıllık vergi kaybı 80 milyar TL düzeyinde. Bu rakam 2023 yılı toplam ÖTV geliri hedefinin yüzde 15,5’ine karşılık geliyor.

Kaynak: milliyet