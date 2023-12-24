Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün kariyerinde bir ilk olarak 37 sayı attığı mücadelede New Orleans Pelicans karşısında 106-104'lük skorla zafer kazandı.

NBA normal sezonunda oynanan 13 maçın ardından, Alperen'in 37 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistlik kariyer rekoru kırdığı gecede Rockets, sezonun 15. zaferini elde etti. Alperen, bu maçta Pelicans'a karşı üstün performansla, bu sezon ikinci kez ve toplamda 9. kez "double-double" başarısını gösterdi. Rockets adına Jabari Smith 26 sayı, Fred VanVleet ise 10 sayı ile katkıda bulundu.

Pelicans cephesinde ise Zion Williamson 28 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle oynarken, Brandon Ingram 19 sayı, 3 ribaunt ve 5 asist ile mücadele etti, ancak bu performanslar mağlubiyeti engelleyemedi.

BUCKS SERİYE DEVAM ETTİ

Milwaukee Bucks, New York Knicks karşısında 130-111'lik bir skorla zafer elde ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı ve bu sezonki 22. zaferini kutladı.

Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, 28 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle maçın önemli isimlerinden biri olurken, Bobby Portis 23 sayı, 11 ribaunt ve 1 asistle galibiyete katkı sağladı.

Bu sezonki 17. mağlubiyetini alan Knicks cephesinde ise Jalen Brunson 36 sayı, 3 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla öne çıktı, Julius Randle ise 26 sayı, 8 ribaunt ve 1 asistle mücadele etti.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 111-130

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 108-145

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 104-106

Indiana Pacers-Orlando Magic: 110-117

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 95-102

Toronto Raptors-Utah Jazz: 119-126

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 119-125

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 126-115

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 120-129

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 95-109

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 126-106

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 144-119

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 98-110