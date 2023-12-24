Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün kariyerinde bir ilk olarak 37 sayı attığı mücadelede New Orleans Pelicans karşısında 106-104'lük skorla zafer kazandı.
NBA normal sezonunda oynanan 13 maçın ardından, Alperen'in 37 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistlik kariyer rekoru kırdığı gecede Rockets, sezonun 15. zaferini elde etti. Alperen, bu maçta Pelicans'a karşı üstün performansla, bu sezon ikinci kez ve toplamda 9. kez "double-double" başarısını gösterdi. Rockets adına Jabari Smith 26 sayı, Fred VanVleet ise 10 sayı ile katkıda bulundu.
Pelicans cephesinde ise Zion Williamson 28 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle oynarken, Brandon Ingram 19 sayı, 3 ribaunt ve 5 asist ile mücadele etti, ancak bu performanslar mağlubiyeti engelleyemedi.
BUCKS SERİYE DEVAM ETTİ
Milwaukee Bucks, New York Knicks karşısında 130-111'lik bir skorla zafer elde ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı ve bu sezonki 22. zaferini kutladı.
Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, 28 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle maçın önemli isimlerinden biri olurken, Bobby Portis 23 sayı, 11 ribaunt ve 1 asistle galibiyete katkı sağladı.
Bu sezonki 17. mağlubiyetini alan Knicks cephesinde ise Jalen Brunson 36 sayı, 3 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla öne çıktı, Julius Randle ise 26 sayı, 8 ribaunt ve 1 asistle mücadele etti.
NBA'DE GECENİN SONUÇLARI
New York Knicks-Milwaukee Bucks: 111-130
Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 108-145
New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 104-106
Indiana Pacers-Orlando Magic: 110-117
Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 95-102
Toronto Raptors-Utah Jazz: 119-126
Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 119-125
Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 126-115
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 120-129
Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 95-109
Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 126-106
Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 144-119
Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 98-110
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.