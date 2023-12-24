Okul kapısına çarptı: 1 yaralı!

Cumhuriyet Mahallesi 2232 Sokak'ta M.S idaresindeki 41 AJE 319 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir okulun giriş kapısına çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada otomobilde bulunan E.S yaralandı.Yaralı E.S, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.