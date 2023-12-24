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Okul kapısına çarptı: 1 yaralı!

 Gebze ilçesinde okulun giriş kapısına çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Okul kapısına çarptı: 1 yaralı! mask
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Cumhuriyet Mahallesi 2232 Sokak'ta M.S idaresindeki 41 AJE 319 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir okulun giriş kapısına çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada otomobilde bulunan E.S yaralandı.Yaralı E.S, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
# sağlık, HABER, cumhuriyet, sevk edildi

24 Ara 2023 - 10:09 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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