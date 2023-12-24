Yakaladığı ıstakozu denize geri bırakmıştı, KAMADER'den teşekkür!

Geçtiğimiz hafta başı, Değirmendere sahilde balık tutan, Amatör Balıkçı “Evren Tamer” duyarlı bir davranış ile Balıkçılık Camiasında gündeme damgasını vurmuştu. KAMADER ise Tamer'e teşekkür mesajı yayınladı. KAMADER'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"KAMADER olarak bu duyarlı davranışını takdir ederek, yapılan ilk yönetim kurulu toplantımıza kendisini davet ettik. Olayı birebir kendisinden dinledik. Bu örnek davranışından ötürü kendisine bir teşekkür plaketi takdim ederek, teşekkürlerimizi ilettik.KAMADER olarak 2005 yılından bu yana özellikle iç sularımızda sportif balıkçılık adına çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Sportif balıkçılık kapsamında sürdürülebilir balıkçılık adına iç sularımızda ve denizlerimizde az bulunan balık türlerini yakala - sev - bırak bakış açısıyla suya iade ederek neslinin çoğalmasına destek oluyoruz. İzmit körfezinde de günümüzde nesli tükenmenin eşiğine gelen ve gelecek nesillerinde görmesini istediğimiz bir tür olan Istakozların tükenmemesi ve neslinin devam etmesi için örnek bir davranış sergileyen Enver Tamer kardeşimize buradan çok teşekkür ederiz.Tüm amatör balıkçılarımızı ve körfezde avlanan ağ balıkçılarını da bu davranışı örnek alarak Körfezimizde az bulunan balık türlerini alıkoymadan suya iade ederek çoğalmalarına destek olmaya davet ediyoruz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.