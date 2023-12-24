İşletme arıza bakım onarım işi yaptırılacak

OG - AG Elektrik Dağıtım Şebekesi
İşletme Arıza Bakım – Onarım İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Kocaeli Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Arıza Bakım Onarım işine ilişkin ihale 09 /01 / 2024 tarihinde saat 10:30’ da yapılacaktır.
Söz konusu işe ilişkin ihale dosyası 5.000 TL (KDV Dahil) bedelle Bölge Müdürlüğümüzden temin edilebilir.
İsteklilerin şartnamede tanımlanan yeterlilik şartlarını da içeren teklif mektuplarını 08 /01 /2024 tarihinde, saat 17:00’e kadar 1.Kısım Tuna Caddesi No:4 Dilovası / KOCAELİ adresindeki Bölge Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gereklidir.
Bölge Müdürlüğümüz kamu ihale kanununa tabi olmayıp ihale konusu işle ilgili en düşük bedelli teklifi kabul etmemekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
İlgililere ilanen duyurulur.
Kocaeli Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Kaynak: ILN01954010
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.