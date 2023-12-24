24 Ara 2023 - 12:05- Gündem G:

İşletme arıza bakım onarım işi yaptırılacak
İşletme arıza bakım onarım işi yaptırılacak mask

OCAELİ GEBZE DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ


OG - AG Elektrik Dağıtım Şebekesi
İşletme Arıza  Bakım – Onarım  İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kocaeli Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Arıza Bakım Onarım işine  ilişkin ihale  09 /01 / 2024 tarihinde saat 10:30’ da yapılacaktır.
Söz konusu işe ilişkin ihale dosyası 5.000 TL (KDV Dahil)  bedelle Bölge Müdürlüğümüzden temin edilebilir.
İsteklilerin şartnamede tanımlanan yeterlilik şartlarını da içeren teklif mektuplarını 08 /01 /2024 tarihinde, saat 17:00’e kadar 1.Kısım Tuna Caddesi No:4 Dilovası / KOCAELİ adresindeki Bölge Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gereklidir.
Bölge Müdürlüğümüz kamu ihale kanununa tabi olmayıp ihale konusu işle ilgili en düşük bedelli teklifi kabul etmemekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
İlgililere ilanen duyurulur.

Kocaeli Gebze Dilovası                                                                  Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
 

Kaynak: ILN01954010

24 Ara 2023 - 12:05 - Gündem

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