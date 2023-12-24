İşletme arıza bakım onarım işi yaptırılacak

OCAELİ GEBZE DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ



OG - AG Elektrik Dağıtım Şebekesi

İşletme Arıza Bakım – Onarım İŞİ YAPTIRILACAKTIR



Kocaeli Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Arıza Bakım Onarım işine ilişkin ihale 09 /01 / 2024 tarihinde saat 10:30’ da yapılacaktır.

Söz konusu işe ilişkin ihale dosyası 5.000 TL (KDV Dahil) bedelle Bölge Müdürlüğümüzden temin edilebilir.

İsteklilerin şartnamede tanımlanan yeterlilik şartlarını da içeren teklif mektuplarını 08 /01 /2024 tarihinde, saat 17:00’e kadar 1.Kısım Tuna Caddesi No:4 Dilovası / KOCAELİ adresindeki Bölge Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gereklidir.

Bölge Müdürlüğümüz kamu ihale kanununa tabi olmayıp ihale konusu işle ilgili en düşük bedelli teklifi kabul etmemekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.



Kocaeli Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü



Kaynak: ILN01954010