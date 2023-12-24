Alt yapı inşaatı yaptırılacak

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞİSKELE, İZMİT, KARTEPE İLÇELERİ ALTYAPI HATLARI İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1427005

1-İdarenin a) Adı : KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri No:59 41100 İZMİT/KOCAELİ c) Telefon ve faks numarası : 2623173288 - 2623173292 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : BAŞİSKELE, İZMİT, KARTEPE İLÇELERİ ALTYAPI HATLARI İNŞAATI b) Niteliği, türü ve miktarı : 4.470 m içmesuyu hattı, 204 m atıksu hattı, 257 m yağmursuyu hattı imalatları yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KOCAELİ İLİ GENELİ ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.01. 2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSU Genel Müdürlüğü A Blok A-202 nolu İhale Salonu İzmit / KOCAELİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan A/III veya A/IV Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:60

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır



İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur

Puanı HER CİNS ZEMİNDE HENDEK, TEMEL VE SERBEST KAZI YAPILMASI 5,36% 12,51% 3,57 KAZI MALZEMESİNİN TAŞINMASI 4,51% 10,52% 3,01 BORU YATAKLAMA VE GÖMLEKLEMESİNDE GRANÜLOMETRİK KUM –

KIRMATAŞ İLE SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI 10,6% 24,74% 7,07 BORU HENDEĞİ VE SANAT YAPILARINDA KIRMATAŞ MALZEME İLE

SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI 14,12% 32,95% 9,42 BORU HENDEĞİ VE SANAT YAPILARINDA STABİLİZE MALZEME İLE

SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI 4,35% 10,16% 2,9 Ø 110 MM ÇAPINDA 16 ATÜ PE BORUNUN DÖŞENMESİ 0,33% 0,77% 0,22 İDARE MALI Ø 110 MM ÇAPINDA PVC BORUNUN DÖŞENMESİ 0,85% 1,98% 0,57 İDARE MALI Ø 100 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ 0,31% 0,71% 0,2 İDARE MALI Ø 150 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ 0,44% 1,02% 0,29 İDARE MALI Ø 200 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ 1,67% 3,91% 1,12 İDARE MALI Ø 250 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ 2,06% 4,81% 1,37 İDARE MALI Ø 350 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ 0,75% 1,76% 0,5 Ø300 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU BETON

BORU HATTI YAPIMI 0,73% 1,7% 0,48 Ø400 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU BETON

BORU HATTI YAPIMI 1,3% 3,03% 0,87 Ø300 MM HDPE ESASLI KORUGE BORU İLE KANALİZASYON VEYA

YAĞMURSUYU IZGARA BAĞLANTISI HATTI YAPIMI (SN8) 0,13% 0,3% 0,08 Ø400 MM HDPE ESASLI KORUGE BORU İLE KANALİZASYON VEYA

YAĞMURSUYU IZGARA BAĞLANTISI HATTI YAPIMI (SN8) 0,06% 0,14% 0,04 Ø500 MM HDPE ESASLI KORUGE BORU İLE KANALİZASYON VEYA

YAĞMURSUYU IZGARA BAĞLANTISI HATTI YAPIMI (SN8) 0,01% 0,03% 0,01 Ø600 MM HDPE ESASLI KORUGE BORU İLE KANALİZASYON VEYA

YAĞMURSUYU IZGARA BAĞLANTISI HATTI YAPIMI (SN8) 0,1% 0,23% 0,07 Ø200 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU BETON

BORU İLE KANALİZASYON PARSEL BACASI BAĞLANTISI YAPIMI 0,29% 0,68% 0,19 Ø 100 MM PVC SERT PİSSU BORUSU DÖŞENMESİ(PARSEL BAĞLANTI HATTI) 0,09% 0,21% 0,06 İMALATLARA AİT KOORDİNAT ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI 0,55% 2,57% 0,73 ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:0,50-2,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE

CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE

MONTAJININ YAPILMASI 1,12% 2,62% 0,75 ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:2,01-3,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE

CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE

MONTAJININ YAPILMASI 0,2% 0,46% 0,13 ÇIKIŞ ÇAPI Ø 400 MM DERİNLİĞİ H:0,50-2,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE

CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE

MONTAJININ YAPILMASI 1,46% 3,4% 0,97 ÇIKIŞ ÇAPI Ø 400 MM DERİNLİĞİ H:2,01-3,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE

CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE

MONTAJININ YAPILMASI 0,59% 1,39% 0,4 Ø 100 MM ÇAPINDA ELASTOMER SÜRGÜLÜ OVAL BUŞAKLELİ VANALARIN

TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ 0,11% 0,25% 0,07 Ø 200 MM ÇAPINDA ELASTOMER SÜRGÜLÜ OVAL BUŞAKLELİ VANALARIN

TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ 0,13% 0,3% 0,09 Ø 250 MM ÇAPINDA ELASTOMER SÜRGÜLÜ OVAL BUŞAKLELİ VANALARIN

TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ 0,2% 0,46% 0,13 Ø 80 YER ÜSTÜ YANGIN VANASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ 0,11% 0,25% 0,07 TEKLİ BETONARME YAĞMURSUYU IZGARASININ SET HALİNDE TEMİNİ

VE YERİNE KONULMASI (D400 IZGARA KAPAĞI, BETONARME PREKAST

MENHOLÜ VE TOPLAMA YAPISI DAHİL) 0,94% 2,19% 0,63 ABONE BAĞLANTISI YAPILMASI 0,93% 2,16% 0,62 Ø32 MM 16 ATÜ'LÜK PE 100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 0,55% 1,29% 0,37 Ø40MM 16 ATÜ'LÜK PE 100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 0,14% 0,32% 0,09 Ø50 MM 16 ATÜ'LÜK PE 100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 0,13% 0,3% 0,09 SFERO DÖKÜM KAPAĞIN TEMİNİ VE YERİNE MONTAJININ YAPILMASI 0,08% 0,19% 0,05 İDARE MALI HER ÇAP VE CİNSTEKİ DF VE OPVC HATLARIN MEVCUT

HATLARA BAĞLANTI YAPILMASI VE/VEYA KÖR TAPA İLE HATTIN

KÖRLENMESİ 0,25% 0,88% 0,25 DN300 MM'YE KADAR (DN300mm HARİÇ) HER ÇAP VE CİNSTEKİ HATLARIN

MEVCUT HATLARA BAĞLANTI YAPILMASI VE/VEYA KÖR TAPA İLE HATTIN

KÖRLENMESİ 0,17% 0,59% 0,17 DN300 MM VE ÜZERİ (DN300mm DAHİL) HER ÇAP VE CİNSTEKİ HATLARIN

MEVCUT HATLARA BAĞLANTI YAPILMASI VE/VEYA KÖR TAPA İLE HATTIN

KÖRLENMESİ 0,34% 1,18% 0,34 BS20 HAZIR BETON 0,03% 0,08% 0,02 BS 25 HAZIR BETON 0,18% 0,42% 0,12 ÇAPI Ø8-12 mm OLAN İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUĞUNUN TEMİNİ,

BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI 0,16% 0,38% 0,11 ÇAPI Ø14-28 MM OLAN KALIN NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUĞUNUN TEMİNİ,

BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI 0,24% 0,57% 0,16 PLYWOOD (FİLM KAPLI) İLE YAPILAN DÜZ YÜZEYLİ ÇIPLAK BETON VE

BETONARME KALIBI 0,46% 1,07% 0,31 OCAKTAŞI İLE BLOKAJ YAPILMASI 0,04% 0,1% 0,03 DEMİR YÜZEYLERE İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI 0,04% 0,09% 0,03 ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI 0,34% 0,8% 0,23 TAHLİYE TAŞIRMA YAPISI İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI 0,6% 1,41% 0,4 DN50 PN16 BASINÇ KIRICI VANA (Y TİPİ) TEMİNİ VE MONTAJI 0,45% 1,06% 0,3 DN100 ÇAPINDA t: 3,6 mm ET KALINLIĞINDA ST-37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE

DÖŞENMESİ 0,04% 0,09% 0,03 DN50 PN16 ÇALPARA ÇEKVALF TEMİNİ VE MONTAJI 0,04% 0,1% 0,03 DN100 PN16 ST-37 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE MONTAJI 0,04% 0,1% 0,03 DN50 PN16 DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ TEMİNİ VE MONTAJI 0,08% 0,19% 0,05 DN100 PN16 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE MONTAJI 0,06% 0,13% 0,04 DN50 PN16 PİSLİK TUTUCU (Y TİPİ) TEMİNİ VE MONTAJI 0,03% 0,08% 0,02 DN100 PN16 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE MONTAJI 0,09% 0,22% 0,06 DN50 PN16 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE MONTAJI 0,05% 0,13% 0,04

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü) ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

