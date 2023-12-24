Kocaeli Karamürsel'de 104 m² arsa mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Karamürsel İlçesi, 4 TEMMUZ Mahallesi, 947 Ada, 12 Parseldeki taşınmaz Kocaeli Büyükşehir belediyesinin ve Karamürsel belediyesinin imar planı sınırları içindedir. Meskun mahaldedir. Boş arsa durumundadır. Taşınmaz D-130 karayolunun güneyindedir ve bu yola çok yakındır. Taşınmaz ilçe merkezinde olup, semt pazarına, denize, belediye binasına, hükümet binasına ve bankalara yakındır. Taşınmaz yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgede yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz gibi bütün devlet hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz güneyindan imar yoluna (çıkmaz sokak) cepheli olup, diğer yönlerinden komşu parsellere cephelidir. Ulaşım sorunu yoktur. Taşınmazın değeri, alanı ve konumundan dolayı olumsuz olarak etkilenmektedir.

Adresi : Dört Temmuz Mah. Algüzey Sok. No:12 Karamürsel / KOCAELİ

Yüzölçümü : 104,74 m2

İmar Durumu :Bitişik nizam(B-4) dört kat ve Ticari Alanındır

Kıymeti : 1.675.840,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir. Hisseler mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/ 2024 - 14:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 14:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:14

15/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.