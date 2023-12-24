1 Ocak'tan itibaren esnaflar arasında rekabet azalcak!

Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre; tarife ve fiyat listeleri hizmetin sunulduğu işyerlerinde, giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne koyulması zorunlu olacak. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yönetmelik, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerini kapsayacak. Konuyla ilgili Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş Gazetemize konuştu.

"REKABETİN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Durmuş, fiyat listelerinin zorunlu tutulmasıyla ilgili: "Tüm esnafımız bununla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Lokantalar ve kahvehanelerde artık fiyat listeleri duvalarda asılı olacak. Karara uymayan esnaflara önce ikaz edilecek devam ederse ceza yaptırımları uygulanacak. 1 Ocak'a kadar esnafımız da çalışmalarını sürdürüyor. Bu durumun bizim için de vatandaş için de iyi olduğunu düşünüyorum. En azından vatandaş ne yediğini ne kadara yediğini bilmiş olacak. Bu sayede rekabeti azaltacağımızdan eminim" dedi.

"ZAM BEKLENİYOR, HENÜZ KARAR ALINMADI"

Bunun dışında Ocak ayında yapılacak yeni fiyatlar ile ilgili de sorularımıza yanıt veren Başkan Durmuş, "Ocak ayından sonra bir zam bekleniyor fakat henüz bize odalar ne kadar zam istediğini bildirmedi. Onunla ilgili bir karar almadık. Tüm odaların fikrini aldıktan sonra bir karara varacağız" şeklinde ifadelere yer verdi.