24 Ara 2023 - 12:16- Asayiş G:

12 yaşındaki Didem'in acı ölümü

Kocaeli'de huzurevi müdürlüğü yapan Sema Taşdemir Yıldız'ın 12 yaşındaki kızı Didem Yıldız bir süredir mücadele verdiği hastalığına yenildi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
12 yaşındaki Didem'in acı ölümü mask
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Gölcük Değirmendere Mahallesi'nde oturan Gölcük Huzurevi Müdürü Sema Taşdemir Yıldız ve İbrâhim Şevki Yıldız'ın. 12 yaşındaki kızı Didem Yıldız yaşamını yitirdi. Bir süre önce İstanbul'da bir hastaneye kaldırılan ve tedavi altında tutulan 12 yaşındaki Didem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

TOPRAĞA VERİLECEK

3 çocuğun en küçüğü olan Didem'in ölümü herkesi gözyaşlarına boğdu. 12 yaşındaki Didem Yıldız, bugün Değirmendere Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının Örcün Mezarlığında toprağa verilecek.

SEMA TAŞDEMİR YILDIZ

24 Ara 2023 - 12:16 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

(1)
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Eroldemirbek - rabbim sabırlar versin, evlat acısı kadar büyük acı yoktur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Aralık 12:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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