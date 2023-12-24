12 yaşındaki Didem'in acı ölümü

Gölcük Değirmendere Mahallesi'nde oturan Gölcük Huzurevi Müdürü Sema Taşdemir Yıldız ve İbrâhim Şevki Yıldız'ın. 12 yaşındaki kızı Didem Yıldız yaşamını yitirdi. Bir süre önce İstanbul'da bir hastaneye kaldırılan ve tedavi altında tutulan 12 yaşındaki Didem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
TOPRAĞA VERİLECEK
3 çocuğun en küçüğü olan Didem'in ölümü herkesi gözyaşlarına boğdu. 12 yaşındaki Didem Yıldız, bugün Değirmendere Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının Örcün Mezarlığında toprağa verilecek.
SEMA TAŞDEMİR YILDIZ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - rabbim sabırlar versin, evlat acısı kadar büyük acı yoktur
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.