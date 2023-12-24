12 yaşındaki Didem'in acı ölümü

Gölcük Değirmendere Mahallesi'nde oturan Gölcük Huzurevi Müdürü Sema Taşdemir Yıldız ve İbrâhim Şevki Yıldız'ın. 12 yaşındaki kızı Didem Yıldız yaşamını yitirdi. Bir süre önce İstanbul'da bir hastaneye kaldırılan ve tedavi altında tutulan 12 yaşındaki Didem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

TOPRAĞA VERİLECEK

3 çocuğun en küçüğü olan Didem'in ölümü herkesi gözyaşlarına boğdu. 12 yaşındaki Didem Yıldız, bugün Değirmendere Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının Örcün Mezarlığında toprağa verilecek.

SEMA TAŞDEMİR YILDIZ