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Vatandaş çöplerin toplanmasını istiyor!

Yahya Kaptan Mahallesi Berke Sokak sakinleri bölgedeki atıkların ve çöplerin toplanmasını talep ettiler.

DİLEK COŞGUN
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Vatandaş çöplerin toplanmasını istiyor! mask
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Gazetemize ulaşan Yahya Kaptan Mahallesi Berke Sokak sakinleri bölgedeki atıkların ve çöplerin toplanmasını talep ettiler.Böyle bir bölgede bu görüntünün hoş olmadığını söyleyen vatandaşlar, "Yetkililer ile görüştük, kimse ilgilenmedi" dediler. Vatandaşlar sorunun çözülmesini talep etti.

24 Ara 2023 - 12:19 - Gündem

Muhabir  Dilek Coşgun

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