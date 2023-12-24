Gazetemize ulaşan Yahya Kaptan Mahallesi Berke Sokak sakinleri bölgedeki atıkların ve çöplerin toplanmasını talep ettiler.Böyle bir bölgede bu görüntünün hoş olmadığını söyleyen vatandaşlar, "Yetkililer ile görüştük, kimse ilgilenmedi" dediler. Vatandaşlar sorunun çözülmesini talep etti.
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Vatandaş çöplerin toplanmasını istiyor!
Yahya Kaptan Mahallesi Berke Sokak sakinleri bölgedeki atıkların ve çöplerin toplanmasını talep ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.