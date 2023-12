Çenedere sakinleri isyan etti: Fuhuş, sapıklar, trafik terörü...

Daha önce de birçok kez talepte bulunan Çenedere sakinleri duyarsızlıktan bıkmış, ilgisizlikten usanmış durumda olduklarını dile getirdiler. Mahallede fuhuş olaylarının arttığını, sapıkların kol gezdiğini ve çoluk çocukları açısından büyük tehlike arz ettiğini vurgulayarak caddeye acilen MOBESE güvenlik kameraları takılmasını talep ediyor. Araçların caddede çok hızlı geçtiğini ve bu yüzden No 180’in önüne kasis talep ettiklerini ancak; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden olumsuz cevap aldıklarını dile getirdiler. No 180’in karşısında bulunan boş arazide her ne kadar Büyükşehir Belediyesi ağaçlandırma çalışması yapmış olsa da, daha önce belediyeden yetkililerin gelerek bu alana rekreasyon alanı, oyun grupları, çocuk oyun alanları, dinlenme ve gezinti alanları, park ve peyzaj çalışmaları yapacaklarını söylemelerine rağmen, aradan 1.5 yıl geçti ve hala en ufak bir çalışma yapılmadığını dile getirdiler.

FUHUŞ YUVASINA DÖNDÜ

Mahalle Sakinleri Fatih Sultan Mahallesi ile Yenikent Mahallesi arasında araç geçiş bağlantı köprüsü olmadığını ve Yenikent’e gitmek için kilometrelerce yol gitmek zorunda kaldıklarını söylediler.Derince’nin en büyük ve görkemli caddesi olan Çenedere’nin güzelleştirilmesi adına dekoratif aydınlatma sistemlerinin konulmasını ve mevcut Çenedere’nin dere ıslahının yapılmasını talep ettiler.Sahipsiz ve atıl bir mezbelelik haline dönüşen Çenedere Caddesi sarhoşların, esrarkeşlerin, fuhuş yapanların ve sapıkların mesken tuttuğu bir yer haline dönüştüğünü ifade eden cadde sakinleri, yetkililerin bir an önce bu sorunları gidermesini bekliyor.

DERT YANDILAR

En önemlisi de cadde üzerinde, İzmit Çarşıya veya Otogara giden bir otobüs hattı ve durak talep eden mahalle sakinleri, çarşıya gitmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyorlar. "Çoluk çocuğumuz her gün Fatih Sultan Mahallesinden, Yenikent’e okula gidip geliyor, insanlar pazara gidiyor, aileler alışverişe gidip geliyor, neresinden bakarsanız her halükarda bu alan karanlık ve puslu bir bölge haline geldi. Çocuklarımız için, ailelerimizle daha yaşanabilir bir mahalle olması için taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz" diyen mahalle sakinleri, ilgisizlikten ve sahipsizlikten dert yanarak isyan ettiler.