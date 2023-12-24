Baskılı termal rulo satın alınacak

BASKILI TERMAL RULO SATIN ALINACAKTIR



KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Baskılı Termal Rulo mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1463134

1-İdarenin a) Adı : KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri No:59 41100 İZMİT/KOCAELİ c) Telefon ve faks numarası : 2623173285 - 2623173292 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Baskılı Termal Rulo b) Niteliği, türü ve miktarı : 115.500 adet Baskılı Termal Rulo Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSU Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı'na ait Kartepe Şube Müdürlüğü ambarına teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici termal ruloların üretimini aşağıdaki teslim programına göre yapacaktır. Yüklenici İdare tarafından gönderilen görseller üzerinden hazırlanan baskılı termal ruloları İdarenin onayına sunacak, İdare onay verdikten sonra o partide belirtilen miktarda termal rulonun seri üretimine başlayacaktır. İdaremizin talebi halinde termal rulonun özelliklerinde ve teslim takviminde değişikliğe gidilebilecektir. Yüklenici İdarenin değişiklik bildirimine müteakip, İdarenin onayı ile o partide belirtilen miktardaki Termal Ruloların seri imalatına geçecektir. Termal rulolar partiler halinde teslim alınacaktır. 1. Parti Baskılı Termal Rulolar 1 Şubat-15 Şubat 2024 tarihleri arasında teslim edilecektir. Sonraki partiler her ayın 15’i itibariyle İdareye teslim edilecektir. 1. PARTİ 9350 2. PARTİ 9400 3. PARTİ 9450 4. PARTİ 9500 5. PARTİ 9550 6. PARTİ 9600 7. PARTİ 9650 8. PARTİ 9700 9. PARTİ 9750 10. PARTİ 9800 11. PARTİ 9850 12. PARTİ 9900 d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.01.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSU Genel Müdürlüğü Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri NO:59 A Blok KAT:2 A 202 Nolu Oda (İhale Salonu) İzmit/KOCAELİ



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Her termal ruloda 100 adet fatura olacak şekilde, 100 adet baskılı termal rulo numune olarak istenilmektedir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

