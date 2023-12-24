Kocaeli'de imamlar anaokulunda! MEB ve Diyanet arasındaki ÇEDES projesi eğitimin ilk aşamasına kadar indi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” isimli proje kapsamında “manevi danışman” olarak görevlendirilen imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu hocaları, MEB okullarındaki öğrencilere "değerler eğitimi" veriyor.

İMAM ANAOKULUNDA EĞİTİM VERDİ

Bunun son örneği geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de bir anaokulunda 18 Aralık'ta yaşandı.

Karamürsel Anaokulu‘nda Karamürsel Ulu Camii İmam Hatibi Osman Akbaş çocuklarla bir araya geldi. Okulun resmi sitesinden imama teşekkür edildi.

Açıklamada ise şöyle denildi:

-Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında okulumuzda da yürütülen Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum(ÇEDES) Projesi aralık ayı etkinliği olan yardımseverlik ve merhamet etkinliklerini gerçekleştirdik.

-Karamürsel Ulu Camii İmam Hatibi Osman Akbaş, öğretmenlerimiz nezaretinde çocuklarımıza yardımseverlik ve merhamet hakkında hikayeler anlattılar.

-Anlatımları sonunda çocuklarımıza ikramda bulunarak onları mutlu eden hocamıza katılımları için teşekkür ediyoruz.

-Yine bu bağlamda çocuklarımızda yardımlaşma ve merhamet duygusunu geliştirebilmek amacıyla büyük bir zulmün yaşandığı Filistine yardımcı olabilmek için bağış kampanyası düzenlendi.

-Bu kampanyada bizleri yalnız bırakmayan değerli velilerimize ve bu etkinliklerde emek veren öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

"ÇEDES PROJESİNİ YARGIYA TAŞIDIK"

Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi, ÇEDES projesinin laik eğitimi hedef alındığı belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Şube Başkanı Ayda Işık Sevim, şunları söyledi:

-Eğitim-Sen olarak en başından bu yana karşı olduğumuz ve fiilen uygulanmaya başlar başlamaz Eylül ayı itibariyle yargıya taşıdığımız sözde ÇEDES projesinin maalesef bu hafta itibariyle Kocaeli'de 15. Kolordu İlkokulu ve Ortaokulu ve Karamürsel Anaokulu'nda da hayata geçirilmeye başlandığını öğrendik.

"DİNCİ EĞİTİM KISKACINA ALINMAK İSTENMEKTE"

-Laik eğitimi hedef almasının yanı sıra bu okullarda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerimize de hakaret niteliği taşıyan bu uygulamayla çocuklarımız ve gençlerimiz, imam ve vaizlerin derslere girmesiyle dinci eğitim kıskacına alınmak istemektedirler.

-Ayrıca bugün itibariyle ilimiz Kocaeli'de laik eğitimi hedef alma konusunda liseler ve ortaokullarla dahi yetinmeyen Milli Eğitim Bakanlığı'nın Karamürsel'de anaokulu öğrencisi çocuklarımıza imamların ders vermesine karar verecek kadar pervasızlaştığını gördük.

-Laik eğitimi hedef alan bakanlığın dini eğitim sevdası öylesine hız kazanmıştır ki anaokulu çağındaki çocuklarımızı da bu emellerine alet etmek istemektedirler.

-Henüz örgün eğitim çağına dahi gelmemiş, soyutlama yeteneği gelişmemiş okul öncesi eğitimdeki çocuklarımıza imamların ders vermesi asla kabul edilemez.

"TÜM GÜCÜMÜZLE O OKULLARIN ÖNÜNDE OLACAĞIZ"

-Eğitim-Sen olarak ÇEDES projesine açtığımız davanın yanı sıra bu fiili uygulamayı da yargıya taşıyacağımızı belirterek bir kere daha hatırlatmak istiyoruz: Laikliği hedef alan, pedagojik formasyonları olup olmadığı bilinmeyen kişilerin okullarda ders vermeleri durumunda o okulların önünde tüm gücümüzle olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

"LAİKLİĞİ HEDEF ALAN TÜM PROTOKOLLERİ YIRTIP ATACAĞIZ"

Yaşanan bu süreci geçtiğimiz günlerde TBMM kürsüsünden tarikat sevdasını ilan eden Milli Eğitim Bakanı'nın tutumundan da bağımsız ele almıyoruz.

-Laik eğitimin fiilen ortadan kaldırılmasını, çocuklarımızın ve gençlerimizin dindar nesil yetiştirme projelerine alet edilmelerini asla kabul etmeyeceğiz. Laikliği hedef alan tüm protokolleri yırtıp atacağız.

-Tüm eğitim ve bilim emekçilerini, velilerimizi ve halkımızı laik eğitim mücadelemizde birleşmeye çağırıyoruz.

OKUL YÖNETİMİ TEŞEKKÜR ETTİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ÇEDES projesi kapsamında Kocaeli Karamürsel Anaokulu‘nda cami imamı çocuklarla bir araya gelmesi tepkilere neden olurken, ilçede benzer bir olay daha meydana geldi. Uçan Balon Anaokulu öğrencilerini bu kez de camiye götürdüler.

Çocukların cami ziyaretini okulun resmi sitesinde paylaşan Uçan Balon Anaokulu şu açıklamayı yaptı:

"Minik öğrencilerimiz 'ÇEDES Projesi' kapsamında, Mürsel Paşa Camisine ziyaret gerçekleştirdi. Cami hakkında bilgi alan miniklerimiz, caminin bölümlerini gezdi. Miniklerimiz çıkışta, cemaate gülsuyu ve lokum ikramında bulundu. Emeklerinden ötürü, öğretmenimiz Şeyma Akıncı ve müezzinimiz Fettah Yazıcı'ya teşekkür ederiz"

Kaynak: SÖZCÜ