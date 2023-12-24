Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi’nde E.Ö. idaresindeki 41 ALG 452 plakalı motosiklet ile aynı istikamette ilerleyen S.K'nin kullandığı 54 ABD 898 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü S.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.