İYİ Partili gençler şehitlerimiz için yürüyecek

Kuzey Irak'ta şehit düşen kahraman askerlerimizle birlikte 24 saatte 12 askerimiz şehit düştü. Acı haber sonrası kendi yasını ilan eden halk şehitlerine ağlıyor. Birçok siyasi parti sosyal medya paylaşımı ile yetinirken İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları yarın akşam 18:30'da Sabri Yalım Parkından Kent Meydanına yürüyüş yapacak. Yürüyüşün ardından şehitlerimiz için Kuran okunacak. Öte yandan 28 Aralık'ta gerçekleşecek olan İYİ Parti Gençlik Buluşması da ileri bir tarihe ertelendi