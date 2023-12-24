Kuzey Irak'ta şehit düşen kahraman askerlerimizle birlikte 24 saatte 12 askerimiz şehit düştü. Acı haber sonrası kendi yasını ilan eden halk şehitlerine ağlıyor. Birçok siyasi parti sosyal medya paylaşımı ile yetinirken İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları yarın akşam 18:30'da Sabri Yalım Parkından Kent Meydanına yürüyüş yapacak. Yürüyüşün ardından şehitlerimiz için Kuran okunacak. Öte yandan 28 Aralık'ta gerçekleşecek olan İYİ Parti Gençlik Buluşması da ileri bir tarihe ertelendi
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İYİ Partili gençler şehitlerimiz için yürüyecek
İYİ Parti il gençlik kolları yarın şehitlerimiz için yürüyüş ve okuma gerçekleştirecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.