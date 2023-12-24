BESİN EKSİKLİĞİ İŞARETLERİ

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar
Vücudumuzun bize gönderdiği uyarı sinyalleri en gelişmiş arabanın, uçağın gösterge panelinden çok daha gelişmiş durumda. Biz vücudumuzun gösterge panelini yeterince biliyor muyuz? Dr. Jockers çok güzel bir yazı hazırlamış. Nurçin Çağlar sizler için tercüme etti. Fotoğrafı çekilip kaydedilecek nitelikte bir yazı.
“Besin eksiklikleri uzun zaman farkına varılmayabiliyor ve sonunda çeşitli sağlık komplikasyonlarına yol açıyor. Vücudun değişik bölümleri fizyolojik olarak yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunun işaretlerini verebilir. Sağlık için vücudun verdiği sesleri duymak ve bu besin eksikliği işaretlerinin farkına varmak önemli.
Vücudun toksinleri uzaklaştırmak, sindirim sisteminin ihtiyaçlarını karşılamak, kardiyovasküler sistem, metabolizma ve tüm bedenin güçlü olması için vitamin ve mineral düzeylerinin optimal düzeyde olması gerekiyor. İşaretler içsel veya dışsal olabilir ve bir vitamin veya mineralin aşırı tüketilip vücudun dengesini bozarak başka birinin eksikliğine yol açması nedeniyle de olabilir.”
GÖZLER
Göz altı torbaları: Alerjiler, gida intoleransları, susuz kalma
■ Gece görüşünün zayıf olması: A vitamini Gözlerde kılcal kanlanmalar: C vitamini Miyopluk: D vitamini, çinko
Alt göz kapağı içinin soluk olması: Demir
DİŞLER VE DİŞ ETLERİ
Diş eti kanamaları: C vitamini, Folat Çapraşık dişler: Kalsiyum, K vitamini
SAÇ
■Saç dökülmesi: B2, B5, Biotin (B7), D vitaminleri, Çinko
■ Kuru saçlar: A, E, Biotin (B7) vitaminleri, Omega-3, Protein, İyot, Selenyum
Kepek: Selenyum, Omega-3, A vitamini
TIRNAKLAR
■ Kaşık şeklinde tırnaklar: B12, Demir Beyaz lekeler: Kalsiyum, Çinko
■ Soluk tırnaklar: Demir, Biotin (B7) Kırılgan tırnaklar: Kalsiyum, Magnezyum,
İyot
■Tırnak etlerinin parçalanması: Protein
KASLAR VE EKLEMLER
Kas krampları: Magnezyum, B1, B2, B6 ■ Kas kasılmaları: B1, B2, B3, B6, B9 (Folat), D vitaminleri, Magnezyum, Kalsiyum
■ Ödem/şişme: B1, B6 vitaminleri, Potasyum
■ Karıncalanma ve uyuşma: B12, B5
■ Eklemlerden ses çıkması: Manganez AĞIZ
Aft, ağız yarası: B3, B12, Folat, Kalsiyum Ağız kenarlarında çatlama: B2
Zayıf diş minesi: A,D, K vitaminleri, Kalsiyum Dilde ağrı/acıma: B2, B3, B9 (Folat) vitaminleri Koku ve tat kaybı: Çinko
CİLT
Kol arkasında kabartılar: A vitamini ■ Kuru ve sert cilt: A ve E vitaminleri
■ Burun kanamaları: C vitamini
■ Kolayca morarma: C vitamini
Adet görme esnasında akne: B6 ■ Dermatit: B2, B3, Biotin (B7) vitaminleri ■ Kırmızı lekeler: Çinko DUYGUSAL/ZİHİNSEL
■ Depresyon: B1, B5, B7, PABA ( para-amino benzoik asit) Bunama: B1, B3, B12, Folat (B9)
■ Sinirlilik/tedirginlik: B1, B6, B5 vitaminleri Insomnia (uykusuzluk): B3, B5, B6, D vitaminleri ■ Baş dönmesi: Demir, B2, B12 vitaminleri
Dr. Jockers
Özet çeviri: Nurçin Çağlar
Kaynak: https://drjockers.com/5-body-signs-nutritional-deficiencies/
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.