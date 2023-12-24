AKP Milletvekili Çakır’ın oğlu evlendi

AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve eşi Nurhayat Çakır çiftinin oğulları Salih ile Halit ve Ayşe Başer çiftinin kızları Hacer Başer geçtiğimiz gün Antikkapı Düğün Salonunda evlendi. Düğüne Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Şahin Talus, AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Cemil Yaman, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu ve Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AKP'li yöneticiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı. Gençlerin nikahına şahitlik edilirken, mutluluklar dilendi.