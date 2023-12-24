AMATÖR KÜME’DE DÜN BUGÜN OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI:

U14
Gebze Anibal spor 2
Gebze Balçıkköyü spor 6
U12
Başiskele birlik spor 3-Kullar spor 3
Yuvacik spor 1-Kullar 1975 spor 2
Yeniköy anadolu 2- Başiskele Belediye 1
Yavuzspor:0-Belediye Derincespor:2
Derince Çenedağspor 0-Derince Birlik:8
Derince GB Spor:0-Derincespor A.Ş:3
Derince Sırrıpaşa Fk:6-Çınarlıspor:0
Yuvam İzmit Spor = 0- İzmit Malta = 5
Kocaeli Güneş Spor = 6-Kocaeli Yenişehir Spor = 0
İzmit İdmanyurdu Spor = 6-İzmit Yenimahalle Spor = 1
Uzunçiftlik Spor-Yenidoğan Serdar Spor:
Yenidoğan Serdar Spor sahaya gelmediği için hakem maçı tatil etti.
İzmit Yıldız Spor = 1-Kocaeli Spor = 7
Serdar G.B Spor = 3-İzmit Yahyakaptan Spor = 6
U16
K.F.Sultan Mehmet 6-K. Nusretiye Spor 1
Ars.Org.San.spor Maşukiyespor arasında oynanması gereken müsabakanın Masukiyesporun Maç saatinde stada ve sahaya gelmediği için Maç Tatil Edildi.
U-14
İzmit Baçspor-0-Alikahya-6
İzmit 41 Fk-6-Ç.Plajyolu-0
U 16
Kullar 1975. Spor. 2- Kartepe Bld Spor. 0
1 küme
Maşukiye spor : 4-İzmit fk : 1
U 14
Gölcük karedeniz spor 11-Gölcük Şirinköy spor 0
Gölcük gücü karedeniz spor 10-Gölcük idmanyurdu 1
A. Süper lig
Hisareyin Spor .1 -Derince spor. Aş. 3
1.KÜME B
GEBZE BİRLİK SPOR:0-ALİKAHYA BLD.SPOR:1
U16
Tavşancıl spor-Bey.Yavuz spor
Beylikbağı Yavuz Selim spor Müsabaka saatinde
sahaya çıkmadığı için maç tatil edildi.
S.AMATÖR
KORBLD HEREKE YILDIZSPOR3-CAYIROVA SPOR 3
U12
DARICA BİRLİKSPOR 7 MUSTAFAPAŞASPOR 0
DİLİSKELESİSPOR 4 ÇAYIROVA GÜZELTEPESPOR 0
DİLOVASI YILDIZLARSPOR 8 GENÇ KALESPOR 0
ÇAYIROVA SERHATSPOR 0 ÇAYIROVA GB SPOR 1.
DİLOVASI BLD SPOR 1 DARICA İDMANYURDUSPOR 5.
U18 elit
Kandıra gb Bld Spor 1- İhsaniye spor 2
U14
Yeni Kandıra Spor 1-İzmit gb.3
U. 16
G. Asarkoyspor 0-G. İhsaniye Spor. 4
U18 Klasman E
Gebze Balçıkköyüspor:2-41 Karadeniz sportif fall:2
U18 Elit C
Gebze Beylikbağıspor:1-Gebzespor:1
S LİG
Başiskele Bld Spor. 1-Darıca Turkeli Spor. 2
1.Kume .B
Taşköprü Birlik...1-Anadolu 1071....2
1 K
Darıca kültür martı spor 3-Gölcük Karadeniz spor 2
U-14
K. 1937 SEKA spor 0-Yeşilova spor 2
U-18 Elit
K. Güneş spor 2-Gölcük asarköy spor 0
Derince GB Spor:1-İzmit İdmanyurdu Spor:1
Derince Birlikspor:5-İzmit Erenlerspor:0
SÜPER AMATÖR B
GEBZE TAYFUN SPOR:0-ARSLANBEY G.B.SPOR:9
U 18 ELİT C
GEBZE SULTANORHAN SPOR:6-DİLOVASI YILDIZLAR SPOR:1
1. Küme
Başiskele Damlar spor 0-Beylikbağı Karadeniz spor 5
U-16 L
Çayırova Serhat Spor: 3-Trakya Spor:2
1KÜME D
Çayırova Fatih Spor : 6-Gölcük Çiftlik Spor : 1
1 küme
Uzuntarla bld 2-İzmit yahya kaptan 0
U 18
Darıca Birlik spor 4-Çay.Sekerpinar spor 0
U/14
İlimtepe GB...1-Körfez Bld Hereke yıldız...6
U/16
Taşköprü Birlik..2-Çınarlı spor...3
U/14
Körfez GB...6-Tütün çiftlik spor..0
U/16
Körfez ilçesi Birlik....0- Körfez GB...5
U 14
G.Ciftlikspor 13-Osmanlı 41 0
U 16
Sekadoğan 0- Karamürsel 4
Yazlıkspor 2-Camcukurspor 4
S. Amötör
Osmanlı 41: 0-Karamürsel 2
U 16
Harbiş 1-Hisareynspor 5
U 14
Kocaeli 61 fk 1. Kocaeli öncü spor 2
U16 Kocaeli 61 fk. 5 Kocaeli Okan spor 0
U16 İzmit Malta spor 6 Map kavaklı spor. 0
Bekirdere spor 4 Körfez yeni yalı Spor 4
U14
Kocaeli Yenişehir spor 2 Çınarlı spor 2
U 12
Seka doğan Spor. 0-Gölcük Karadeniz spor 6
Osmanlı 41 spor. 0-Harb iş spor. 6
Gölcük Asarkoy Spor. 1-Gölcük Çiftlik Spor. 3
Anadolu 1071 spor 0-Bahçecik spor1
Damlarspor1-Seymen karsiyaka spor 4
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.