AMATÖR KÜME’DE DÜN BUGÜN OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI:

U14

Gebze Anibal spor 2

Gebze Balçıkköyü spor 6

U12

Başiskele birlik spor 3-Kullar spor 3

Yuvacik spor 1-Kullar 1975 spor 2

Yeniköy anadolu 2- Başiskele Belediye 1

Yavuzspor:0-Belediye Derincespor:2

Derince Çenedağspor 0-Derince Birlik:8

Derince GB Spor:0-Derincespor A.Ş:3

Derince Sırrıpaşa Fk:6-Çınarlıspor:0

Yuvam İzmit Spor = 0- İzmit Malta = 5

Kocaeli Güneş Spor = 6-Kocaeli Yenişehir Spor = 0

İzmit İdmanyurdu Spor = 6-İzmit Yenimahalle Spor = 1

Uzunçiftlik Spor-Yenidoğan Serdar Spor:

Yenidoğan Serdar Spor sahaya gelmediği için hakem maçı tatil etti.

İzmit Yıldız Spor = 1-Kocaeli Spor = 7

Serdar G.B Spor = 3-İzmit Yahyakaptan Spor = 6

U16

K.F.Sultan Mehmet 6-K. Nusretiye Spor 1

Ars.Org.San.spor Maşukiyespor arasında oynanması gereken müsabakanın Masukiyesporun Maç saatinde stada ve sahaya gelmediği için Maç Tatil Edildi.

U-14

İzmit Baçspor-0-Alikahya-6

İzmit 41 Fk-6-Ç.Plajyolu-0

U 16

Kullar 1975. Spor. 2- Kartepe Bld Spor. 0

1 küme

Maşukiye spor : 4-İzmit fk : 1

U 14

Gölcük karedeniz spor 11-Gölcük Şirinköy spor 0

Gölcük gücü karedeniz spor 10-Gölcük idmanyurdu 1

A. Süper lig

Hisareyin Spor .1 -Derince spor. Aş. 3

1.KÜME B

GEBZE BİRLİK SPOR:0-ALİKAHYA BLD.SPOR:1

U16

Tavşancıl spor-Bey.Yavuz spor

Beylikbağı Yavuz Selim spor Müsabaka saatinde

sahaya çıkmadığı için maç tatil edildi.

S.AMATÖR

KORBLD HEREKE YILDIZSPOR3-CAYIROVA SPOR 3

U12

DARICA BİRLİKSPOR 7 MUSTAFAPAŞASPOR 0

DİLİSKELESİSPOR 4 ÇAYIROVA GÜZELTEPESPOR 0

DİLOVASI YILDIZLARSPOR 8 GENÇ KALESPOR 0

ÇAYIROVA SERHATSPOR 0 ÇAYIROVA GB SPOR 1.

DİLOVASI BLD SPOR 1 DARICA İDMANYURDUSPOR 5.

U18 elit

Kandıra gb Bld Spor 1- İhsaniye spor 2

U14

Yeni Kandıra Spor 1-İzmit gb.3

U. 16

G. Asarkoyspor 0-G. İhsaniye Spor. 4

U18 Klasman E

Gebze Balçıkköyüspor:2-41 Karadeniz sportif fall:2

U18 Elit C

Gebze Beylikbağıspor:1-Gebzespor:1

S LİG

Başiskele Bld Spor. 1-Darıca Turkeli Spor. 2

1.Kume .B

Taşköprü Birlik...1-Anadolu 1071....2

1 K

Darıca kültür martı spor 3-Gölcük Karadeniz spor 2

U-14

K. 1937 SEKA spor 0-Yeşilova spor 2

U-18 Elit

K. Güneş spor 2-Gölcük asarköy spor 0

Derince GB Spor:1-İzmit İdmanyurdu Spor:1

Derince Birlikspor:5-İzmit Erenlerspor:0

SÜPER AMATÖR B

GEBZE TAYFUN SPOR:0-ARSLANBEY G.B.SPOR:9

U 18 ELİT C

GEBZE SULTANORHAN SPOR:6-DİLOVASI YILDIZLAR SPOR:1

1. Küme

Başiskele Damlar spor 0-Beylikbağı Karadeniz spor 5

U-16 L

Çayırova Serhat Spor: 3-Trakya Spor:2

1KÜME D

Çayırova Fatih Spor : 6-Gölcük Çiftlik Spor : 1

1 küme

Uzuntarla bld 2-İzmit yahya kaptan 0

U 18

Darıca Birlik spor 4-Çay.Sekerpinar spor 0

U/14

İlimtepe GB...1-Körfez Bld Hereke yıldız...6

U/16

Taşköprü Birlik..2-Çınarlı spor...3

U/14

Körfez GB...6-Tütün çiftlik spor..0

U/16

Körfez ilçesi Birlik....0- Körfez GB...5

U 14

G.Ciftlikspor 13-Osmanlı 41 0

U 16

Sekadoğan 0- Karamürsel 4

Yazlıkspor 2-Camcukurspor 4

S. Amötör

Osmanlı 41: 0-Karamürsel 2

U 16

Harbiş 1-Hisareynspor 5

U 14

Kocaeli 61 fk 1. Kocaeli öncü spor 2

U16 Kocaeli 61 fk. 5 Kocaeli Okan spor 0

U16 İzmit Malta spor 6 Map kavaklı spor. 0

Bekirdere spor 4 Körfez yeni yalı Spor 4

U14

Kocaeli Yenişehir spor 2 Çınarlı spor 2

U 12

Seka doğan Spor. 0-Gölcük Karadeniz spor 6

Osmanlı 41 spor. 0-Harb iş spor. 6

Gölcük Asarkoy Spor. 1-Gölcük Çiftlik Spor. 3

Anadolu 1071 spor 0-Bahçecik spor1

Damlarspor1-Seymen karsiyaka spor 4