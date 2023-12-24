Diyanetin personeli 11 şehrin nüfusundan fazla

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Diyanet’in 211 bin 164 personeli olduğunu söyledi. Demir, bütçe görüşmelerinde söz aldı ve şöyle konuştu:

6 BAKANLIKTAN FAZLA BÜTÇESİ VAR

- 2023 yılında 36 milyar 468 milyon 836 bin lira olan Diyanetin bütçesi 2024 yılında yüzde 151 artırılarak 91 milyar 824 milyon 805 bin liraya yükseltilmiş, Cumhurbaşkanlığı bütçesi de yüzde 85 yükseltilmiş. Diyanete verilen bu bütçe İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere 6 bakanlığın bütçesinden daha fazla; biz insaf dedikçe siz israfa devam ediyorsunuz. Emekli maaşında artış yaparken neden yüzde 151 vermiyorsunuz? Asgari ücrete artış yaparken neden yüzde 151 yapmıyorsunuz? Memur ve memur emeklisinin maaşında artış yaparken neden yüzde 151 artış yapmıyorsunuz? Bu enflasyon sadece Diyanetin cebini mi yapıyor?

HAKSIZLIKTIR

- Bütçesiyle dikkat çeken Diyanet personeli sayısı da şaşırtmıyor. Diyanetin personel sayısı geçtiğimiz haziran sonu verilerine göre 211 bin 164 kişi. Diyanetin personel sayısı Türkiye'nin tam 11 ilinin nüfusundan daha fazla; Artvin, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kilis ve Tunceli’nin nüfusundan daha fazla. Atama bekleyen binlerce öğretmen varken, atama bekleyen binlerce mühendis varken, kadro bekleyen binlerce belediye şirket işçisi varken bu kurumun yaptığı düpedüz kul hakkına girmektir, vicdansızlıktır, haksızlıktır.

ALEVİLERE VERİLEN BÜTÇENİN 366 KATI

- Ülke nüfusunun yaklaşık dörtte 1'ini oluşturan Alevi toplumuna hizmet etmek için kurulan ama Aleviliği bir inanç saymadığınız için Kültür Bakanlığına bağladığınız Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına ayrılan bütçe 250 milyon 381 bin lira; Diyanete ayrılan bütçe Alevilere ayrılan bütçenin tam 366 katı; böyle bir adaletsizlik dünyanın hiçbir yerinde yok.

ALEVİ KÖYÜNE CAMİ YAPMAKTAN VAZGEÇİN

- Ülkemizde yaklaşık 90 bin tane cami var. Hepsine devlet hizmet veriyor, personel veriyor, bütçe veriyor; çok güzel bunlar, bundan yana hiçbir sıkıntımız yok fakat şu ki bu ülkede cemevleri de var. Cemevlerine hizmet yerel yönetimlerin insiyatifine bırakılmış durumda. Alevi köylerine ısrarla cami yapmanızdaki neden nedir arkadaşlar? Alevilerin ibadet yeri cemevleridir ve ibadet şekli cemdir, gidip Alevi köylerine cami yapıyorsunuz, din görevlisi atıyorsunuz, ortada cemaat yok, cami bomboş, atanan personel işini yapamıyor.

Kaynak: SÖZCÜ