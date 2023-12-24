Akça Camii Caddesi esnafından Hürriyet’e teşekkür "1 HAFTADA ÇALIŞMANIN YARISI TAMAMLANDI"

Kenti daha yaşanılır ve modern bir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Akça Camii Caddesi’nde başlattığı yenileme çalışmalarını yüksek özveriyle devam ettiriyor. Erken saatlerde bölgede inceleme gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, esnafla da sohbet etti. Bir hafta olmasına rağmen çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirten esnaf, Başkan Hürriyet ve ekibine gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.

HÜRRİYET, “KENTİMİZİ DAHA DA GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN”

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Hürriyet, “Geçen pazar sabahı aynı noktada başlattığımız çalışmanın bugün birinci haftasındayız. Güneşli bir sabahta başlattığımız çalışmayı bu sabah yağmurlu ve fırtınalı bir günde devam ettiriyoruz. Bizde değişmeyen tek şey çalışmaya devam etmemiz. Pazar günü olmasına rağmen çalışma arkadaşlarımızla beraber kentimizi daha da güzelleştirmek adına çalışmalarımıza emekle, azimle, sıkıntılara rağmen, engellemelere ve sorunlara rağmen devam ediyoruz.

“PLANLANANDAN DAHA KISA SÜREDE TAMAMLANACAK”

Akça Camii bölgesinde daha önce de bahsettiğimiz gibi buraları yenilemek gibi bir çabamız vardı. Yaşadığımız sıkıntılardan dolayı ne yazık ki ihalelere girenler olmadı. Biz de bu durum üzerine B planı geliştirdik ve kendi öz gücümüzle, kendi personelimizle malzeme tedariği yaparak çalışmaya Bismillah dedik. Planlanan süre 1 buçuk ay demiştik. Arkadaşların pazar günü söküm çalışmalarına başlamasının ardından burada yeni bir üst yapı çalışmalarına başladık. 1 hafta olmasına rağmen çalışmaların yarısından fazlası tamamlandı. Çalışmalar çok hızlı ve çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Kendi personel arkadaşlarımızla burada özveriyle ve titizlikle çalışıyoruz.



“ZORLUKLARA RAĞMEN HİZMET EDİYORUZ”

Aynı anda 4 veya 5 noktada çalışmalarımız devam ediyor. Mehmet Ali Paşa, Yeşilova, Kuruçeşme ve kentin birçok noktasında kendi öz gücümüzle şikâyet etmeksizin olmazı oldurmaya çalışıyoruz, imkânsızları imkanlı hale getirmeye çalışıyoruz, zorlukları aşmaya çalışıyoruz. Bir şekilde fırsat doğuyor ve ihalelere giren olmasa da, ekonomik anlamda zorda da kalsak bir şekilde başarmaya çalışıyoruz. Bölge esnafımıza da ben hoşgörüsü ve bize zaman tanıdığı için teşekkür ediyorum.

“ESNAF ÇALIŞMALARIN HIZINDAN ÇOK MEMNUN”

Ziyaret ettiğimiz bölge esnafımız bize teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. Çalışmaların hızlı gitmesinden dolayı çok memnun olduklarını dile getiren esnaflar, böyle zor zamanlarda ve böylesine zorlu ekonomik koşullarda mağdur olmadıkları için teşekkür ediyorlar. Bugün çalışmaların ilk haftasında çalışmaları incelemek üzere bölgeye geldik. Işıklandırmalar ve çalışmaların tamamlanmasının ardından çok daha güzel olacak. Yapılan çalışmaları parça parça esnafı mağdur etmemek adına ilerletiyoruz. Üst yapının 1,5 aydan önce biteceğini ön görüyoruz. Var gücümüzle emek vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışan personel arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum” dedi.



GÜREŞEN, “2 HAFTA İÇİNDE TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ”

Akça Camii Caddesi yenileme çalışmaları kapsamında teknik bilgi aktaran İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, “ Geçen hafta itibariyle çalışmalarımıza başlayarak bir haftalık süreçte yarısını tamamladık. Kaldırım ve bordür çalışmalarını tamamlamamızın ardından yol kısmına geçiş yaptık. Güzel havaları fırsat bilerek gece geç saatlere kadar ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Hafta içi caddenin diğer kısmına başlayarak 2 hafta içinde tamamlamayı planlıyoruz” dedi.