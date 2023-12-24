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PLAY-OFF’A MI OYNAYACAĞIZ, ŞAMPİYONLUĞA MI ?.. İLK YARI BİTTİ… ŞİMDİ KARARINIZI VERİN VE ONA GÖRE TRANSFER YAPIP İKİNCİ YARI YOLA ÇIKIN… BİZİMLE ALAY ETTİRMEYİN ADAM GİBİ TAKIM OLUN !

Sakarya’da son yılların en büyük rezaletini yaşattınız, 3-1 yenildiniz… Yenilgiyi bir kenara, sahada adeta yürüdünüz… Aklınız tatildeydi… Play-Off hedefiyle başladığınız ligde, yaptığınız transferlerle heyecanımızı yükselttiniz, liderlik kovaladınız, ikinci sırayı aldınız… Önce umutlandırdınız, ama ilk yarının son iki maç olan Bodrum ve Sakarya maçlarında işin “.”okunu çıkardınız…

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PLAY-OFF’A MI OYNAYACAĞIZ, ŞAMPİYONLUĞA MI ?.. İLK YARI BİTTİ… ŞİMDİ KARARINIZI VERİN VE ONA GÖRE TRANSFER YAPIP İKİNCİ YARI YOLA ÇIKIN… BİZİMLE ALAY ETTİRMEYİN ADAM GİBİ TAKIM OLUN ! mask

KANSER HASTALARININ VERGİ PARASIYLA SAHAYA ÇIKIYORSUNUZ

Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz ardınızda. Halk sahip çıkmadığı için siyasilere bel bağlayan takımın paraları, bizim vergilerimizden toplanıyor ve size aktarılıyor. Tahir Büyükakın cebinden ödeme yapmıyor, belediyenin parasını kullanıyor. Kentin sırtından geçinen, havamızı kirleten, bizi kanser edip kazandığı paraları İstanbul’da gece hayatlarında yiyenler, haram yiyor. Onların çocukları gece lüks kulüplerde kentin paralarını ecnebi kadınlara saçarken, Umuttepe’de gecenin bir vakti oğlunun sırtında hastaneye götürdüğü, bunun için de evladına kıyamayan babalık duygusunun ağırlığıyla oğlundan utanan, avuç kadar kalmış İzmit’in çocuğu kanser hastaları, yaktığınız ciğerlerdeki lanet hastalık yüzünden, aylar sonrasına sıra bekleyip, kemoterapi görüyor, yaşamaya çalışıyor.

ONLARIN TEK MUTLULUĞU KOCAELİSPOR’UN KAZANMASI

İşte size bu insanların parası aktarılıyor. Neden mi ? Bu kadar acı içerisinde yaşayan kent insanları için, Kocaelispor, avunabildikleri tek sosyal eğlencesi bu insanların. Bunun için de belediyenin destek verdiği takımıyla gülmek istiyor. Siz bu insanlara bir yarı boyunca iç sahada, yani kendi evlerinde acı yaşattınız, kahrettirdiniz, utandırdınız. Cebinde 3 kuruşu olmayan sokaktaki İzmitli, bu parasını gözünü kırpmadan maça verirken, başarısızlık sonrasında bile Ertuğrul Sağlam ve futbolcuları savunup “Adamların ekmeğiyle oynamayım” diyor. Siz Sakarya’da bırakın top onamayı, sahada yürümeye bile tenezzül etmiyorsunuz. Yenilgi olabilir, ama sahada, Yürüyüş Yolu’nda yürür gibi, elini kolunu sallaya sallaya gezinmek neyin nesi ?..

KARAKTERSİZ FTUBOLCULARI TESPİT EDİN GÖNDERİN, BİR DAHA KARAKERSİZ FUTBOLCU ALMAYIN

Bunun için, şimdi devre arasında yine bol katkı isteyen Ertuğrul Sağlam’ın, son üç-beş kuruşunu stada bırakan insanlara acıması, parayı buna göre harcatması, işçi kenti olan bu fakir kentin umutlarını yıkmaması, Süper Lig’e inip 6 lig birden düşeceksek, bizi hayallerle kandırmaması, başkan ve yönetimin kentin içinde olması, vatandaşı dinlemesi, başını kuma gömmemesi, altlarındaki son model araçları sokakta bile göremeyen vatandaşı üzmemesi, sahada oynamayacak karaktersiz futbolcu transfer etmemesi, adamın olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi muamelesi yapmaması, kulübün tarihini iyi bilmesini istiyoruz. Yani bizi anlamasını istiyoruz…
# Tahir Büyükakın, Kocaelispor, tespit

24 Ara 2023 - 14:30 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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Yorumlar

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İzmit li - Yok biz hakkımızı helal etmiyoruz Kocaelispora verilen paralar halka harcanmalı biz bize hizmet edilsin diye vergi veriyoruz..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Aralık 15:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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