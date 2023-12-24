24 Ara 2023 - 14:35- Spor G:

SEN HEP KAL EMİR GÜLE GÜLE ATİLA

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SEN HEP KAL EMİR GÜLE GÜLE ATİLA mask
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Maç sonrasında taraftarların yorumları bu şekilde yoğunlaştı. Sezon başından bu yana elle tutulur bir mücadelesi görülmeyen, sağ kanattan gelen gollerin hemen hemen tamamında hatası olan Atila, artık sadece usta vuruşlarıyla günü kurtaramıyor. Hayli kilolu görülen futbolcuya taraftar tepkili. Fenerbahçe’den kiralık alınan Emir Ortakaya ise formunun zirvesinde bulunuyor. 19 yaşındaki genç oyuncumuz, canını dişine takarak oynuyor ve futbol yaşamının henüz başında olruğu için aç kurt gibi saldırıyor. İşte Kocaelispor’un gerekirse bir yıl sonra Süper Lig’e çıkacağı kadro böyle isimlerden oluşmalı. Bize papazlar değil, genç kurtlar lazım. Emir ile birlikte Mert Çölgeçen, Burak Ölmez, Bedirhan bizim için en büyük transferlerdir. U-19’da da birçok cevherimiz var. Onların önü açılmalıdır. N
# büyük, Kocaelispor, Futbol

24 Ara 2023 - 14:35 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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