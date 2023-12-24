Beinsports spikerinin gafları güldürdü: “Kocaelispor taraftarı yollara düştü”

Beintsports kanalı, dev derbiyi bir hayli detaylı şekilde yayınladı. Ancak spikerin gafları kahkaha attırdı. Kocaelispor taraftarına günler öncesinde deplasman yasağı verilmişti. Bundan haberi olmayan spiker, “Bir grup Kocaelispor taraftarı yerini aldı, ancak yolda gelmeye çalışan çok sayıda taraftar var, hava koyuları nedeniyle geciktiler” diyerek herkesi kendine güldürdü. Bununla yetinmeyen spiker, Barış Alıcı’ya da defalarca Barış Alper Yılmaz dedi. Spiker hatasını anladıktan sonra ikinci yarının başında “Bu maçta Kocaelispor’a deplasman yasağı getirildi” diyerek özür dilemiş oldu.