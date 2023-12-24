Beinsports spikerinin gafları güldürdü: “Kocaelispor taraftarı yollara düştü”

Beintsports kanalı, dev derbiyi bir hayli detaylı şekilde yayınladı. Ancak spikerin gafları kahkaha attırdı. Kocaelispor taraftarına günler öncesinde deplasman yasağı verilmişti. Bundan haberi olmayan spiker, “Bir grup Kocaelispor taraftarı yerini aldı, ancak yolda gelmeye çalışan çok sayıda taraftar var, hava koyuları nedeniyle geciktiler” diyerek herkesi kendine güldürdü. Bununla yetinmeyen spiker, Barış Alıcı’ya da defalarca Barış Alper Yılmaz dedi. Spiker hatasını anladıktan sonra ikinci yarının başında “Bu maçta Kocaelispor’a deplasman yasağı getirildi” diyerek özür dilemiş oldu.
# Hava, Kocaelispor, oldu
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.