Buna dikkat edin: Tuvalette size uyarı işareti veren dört renk

Tuvalet sorunları çok fazla konuşulmasa da, uzmanlar bağırsak sorunlarının düşünüldüğünden daha yaygın olduğunu ve dışkıdaki anormal görünümlerle karşılaşan kişilerin doktora gitmesi gerektiğini savunuyor.

Buna göre dışkılarınız yeşil, beyaz, kırmızı veya sarı ise sağlığınızda bir sorun olabilir. Bağırsak sağlığı uzmanı Gemma Stuart,, "İçgüdülerinizi ve sizin için neyin normal olduğunu bilmek çok önemli." derken doktora gitme zamanının geldiğini gösterecek dört rengi ortaya çıkardı.

İşte bağırsaklarınıza dikkat etmenizi gerektirecek dört renk...

YEŞİL

Stuart yeşille ilgili olarak, "Diyetinize ıspanak gibi daha fazla yeşil yiyecek eklediyseniz, dışkınızda rengi açıklayan klorofiller görülebilir. Yakın zamanda bir dizi antibiyotiği bıraktıysanız, bağırsaktaki bakteri değişiklikleri de bağırsak hareketlerinizi etkilemiş olabilir; bu değişiklik geçici olduğu sürece endişe kaynağı değildir."

"Nedeni açıksa çok fazla endişe edilecek bir durum değil, ancak yeşil dışkı aynı zamanda salmonella gibi bakterilerden ve hatta bazı parazitlerden kaynaklanan mide rahatsızlıklarına da işaret edebilir." dedi.

BEYAZ

Soluk görünümlü bir dışkı, muhtemelen tipik bir dışkıya kahverengi rengini veren safra eksikliğinden kaynaklanıyor.

Stuart, "İshal gibi bağırsak sorunları için ilaç almak bu durumu açıklayabilir, ancak soluk renkli bir dışkı aynı zamanda safra kanalının tıkalı olduğunun bir işareti de olabilir; bu durum safra kesesi taşları, tümörler veya pankreas sorunlarının erken belirtilerinden kaynaklanabilir."

"Bu durumu yaşıyorsanız bir doktorla konuşmanızın zamanı geldi. Safra yolu tıkanıklığı zamanla giderek daha da kötüleşebilir ve mümkün olan en kısa sürede bir uzmana danışmak her zaman en iyisidir." dedi.

KIRMIZI

Stuart, kırmızı dışkının mutlaka bir tehlike işareti olması gerekmediğini söylerken, "Diyetinize pancar, domates veya kızılcık gibi daha fazla yiyecek eklemek, dışkınıza bu cesur yeni tonu verebilir. Bununla birlikte, kırmızı dışkı aynı zamanda hemoroit, inflamatuar bağırsak hastalığı ve hatta bağırsak kanserinin neden olabileceği taze kanın bir işareti de olabilir."

"Bir kerelikse acil bir durum değildir, ancak birden fazla kez olursa ve neden olduğundan emin değilseniz, doktorunuzu arayın." dedi.

SARI

Sarı dışkı büyük olasılıkla sindirilmemiş yağın bir göstergesidir. Bu, son zamanlarda daha fazla yağ oranı yüksek yiyecekler tüketiyorsanız açıklanabilir.

Stuart, "Bazı ilaçlar sarı dışkıya neden olabilirken, bu hastalıklı renk aynı zamanda pankreas hastalıklarının veya çölyak hastalığı gibi sendromların bir işareti olabilir ve hatta sarılık gibi hastalıkların bir göstergesi bile olabilir."

"Sarı bir dışkı her zaman doktorunuza gitmeye değer, üzgün olmaktansa tedbirli olmak daha iyidir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: SÖZCÜ