İzmit eşrafından merhum Osman Özkaya'nın (Köfteci Osman) gelini, İzmit eşrafından Tütün eksperi Fehmi Ulusoy'un kızı, eski BASTAŞ-PHILIPS Tesisler Müdürü merhum Orhan Özkaya'nın eşi, merhum mimar Cengiz Ulusoy'un ablası, Tuğrul Özkaya ve Selim Özkaya'nın anneleri, Füsun Özkaya ve Gülay Özkaya'nın kayınvalideleri, Mete Özkaya, Murat Özkaya ve Öykü Özkaya'nın babaanneleri Fatma Perihan Özkaya hayatını kaybetti. Özkaya'nın cenazesi 25 Aralık Pazartesi günü Fevziye Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Bağçeşme mezarlığına defnedilecek..