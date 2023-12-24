İzmit eşrafından merhum Osman Özkaya'nın (Köfteci Osman) gelini, İzmit eşrafından Tütün eksperi Fehmi Ulusoy'un kızı, eski BASTAŞ-PHILIPS Tesisler Müdürü merhum Orhan Özkaya'nın eşi, merhum mimar Cengiz Ulusoy'un ablası, Tuğrul Özkaya ve Selim Özkaya'nın anneleri, Füsun Özkaya ve Gülay Özkaya'nın kayınvalideleri, Mete Özkaya, Murat Özkaya ve Öykü Özkaya'nın babaanneleri Fatma Perihan Özkaya hayatını kaybetti. Özkaya'nın cenazesi 25 Aralık Pazartesi günü Fevziye Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Bağçeşme mezarlığına defnedilecek..
24 Ara 2023 - 15:44- Siyaset Güncelleme:
Fatma Perihan Özkaya hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.