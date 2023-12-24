24 Ara 2023 - 15:46- Spor G:

İLK YARIYI SÜPER LİG HATTINDA BİTİRDİK

Göztepe Bodrum’da dağıldı, Kocaelispor ilk yarıyı süper lig hattı olan ikinci sırada bitirdi: 1.Lig 2.yarısı 14 Ocak’ta başlayacak

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İLK YARIYI SÜPER LİG HATTINDA BİTİRDİK mask

TATİLİ ZEHİR ETTİLER

Trendyol 1.Lig’de devre arası tatiline girildi. Sakarya’da 3-1 yenilerek tatili zehir eden Kocaelispor, bugün Göztepe’nin Bodrum’a deplasmanda 3-0 yenilmesiyle ikinci sırada, yani Süper Lig hattında kaldı. Bandırma da evinde Adana’ya 3-2 yenilince, sezonun ilk yarısını 2.sırada bitirdik. 14 Ocak’ta sezonun ilk maçında Manisa deplasmanında sahaya çıkacağız. Antalya’da kamp yapacak takım tatile çıktı.

Devre arası kampı 6 gün
Kocaelispor ilk yarının son maçında 23 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Sakaryaspor’la karşılaştı ve 3-1 yenildi. Maç sonrası yeşil- siyahlı ekip 5 gün izin yapacak. 29 Aralık’ta tesislerde toplanacak olan temsilcimiz 1 günlük yılbaşı tatili sonrasında 2 Ocak Salı günü Antalya’da toplanacak...
# Kocaelispor, bodrum, Sakaryaspor

24 Ara 2023 - 15:46 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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