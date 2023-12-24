İLK YARIYI SÜPER LİG HATTINDA BİTİRDİK

TATİLİ ZEHİR ETTİLER
Trendyol 1.Lig’de devre arası tatiline girildi. Sakarya’da 3-1 yenilerek tatili zehir eden Kocaelispor, bugün Göztepe’nin Bodrum’a deplasmanda 3-0 yenilmesiyle ikinci sırada, yani Süper Lig hattında kaldı. Bandırma da evinde Adana’ya 3-2 yenilince, sezonun ilk yarısını 2.sırada bitirdik. 14 Ocak’ta sezonun ilk maçında Manisa deplasmanında sahaya çıkacağız. Antalya’da kamp yapacak takım tatile çıktı.
Devre arası kampı 6 gün
Kocaelispor ilk yarının son maçında 23 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Sakaryaspor’la karşılaştı ve 3-1 yenildi. Maç sonrası yeşil- siyahlı ekip 5 gün izin yapacak. 29 Aralık’ta tesislerde toplanacak olan temsilcimiz 1 günlük yılbaşı tatili sonrasında 2 Ocak Salı günü Antalya’da toplanacak...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.