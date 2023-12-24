AKP'li Akbaşoğlu asgari ücret için tarih verdi

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürürken AKP'li Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücretin açıklanacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kanal 7'de katıldığı bir programda ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbaşoğlu asgari ücretin cuma gününe kadar açıklanacağını söyledi.

Akbaşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandeminin olumsuz şartları nedeniyle asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirleneceği Çalışma Bakanlığımız tarafından paylaşıldı. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve İşveren sendikaları asgari ücreti belirleme noktasında ana unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Burada Çalışma Bakanlığı bir hakem gibi görev yapıyor. Bu hafta cumaya kadar belli olacaktır. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şuan 500 TL prim desteği veriyoruz"

MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Akbaşoğlu memur ve memur emeklisinin zammına yönelik de açıklamalarda bulundu.

Yılın son enflasyon rakamının 3 Ocak'ta açıklanacağını belirten Akbaşoğlu, "Memur ve memur emeklilerle ilgili toplu sözleşmelerden dolayı bir farklılık oluyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam olacağı ortaya çıkıyor" ifadelerini kulandı.

Kaynak: SÖZCÜ