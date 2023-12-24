En çok onlar etkileniyor: Y kuşağı hakkında dikkat çekici araştırma

Study Finds tarafından perşembe günü yayınlanan araştırmaya göre, finansal zorluklarla en fazla anılan nesil, cep telefonlarına o kadar yoğun bir şekilde yöneliyor ki, fiziksel dünyada nerede olduklarını unutuyorlar.

Araştırmacılar, Ulusal Elektronik Yaralanma Gözetleme Sistemi'nden toplanan 10 yıllık verileri birleştirdikten sonra, teknolojiye bağlı yaralanmaların 2020'den bu yana %20 oranında arttığı ve "bu tür olaylara en yatkın olanın Y kuşağı olduğu" sonucuna vardı.

Araştırmacılar, yürürken mesajlaşmanın tüm Amerika Birleşik Devletleri'nde en yaygın teknik yaralanma nedeni olma yolunda ilerlediğini tespit etti.

“Cep telefonları; kablolara takılmaktan mesaj yazarken nesnelere çarpmaya kadar çeşitli yaralanmalara neden oluyor." diyen uzmanlar, "Genel ağrı, ezikler (morluklar) ve hatta yüz ve kafadaki kesikler bile yaygın" diye ekledi.

LİSTENİN BAŞINDA TELEVİZYON VAR

Telefon kaynaklı yaralanmalar artsa da 1 numaraya televizyonlar oturdu. Televizyon, teknolojiyle ilgili yaralanmaların %30'unu oluşturuyor.

Araştırmaya göre en yaygın şikayetler, ağır TV kutularını kaldırmaktan kaynaklanan bel ağrısı ve burkulma şeklinde geldi.

Bilgisayarlar ve video oyun sistemleri de bu zarardan paylarına düşeni aldı. Araştırma, bu cihazların çeşitli yaralanmalara katkıda bulunduğunu, öncelikle göğüs, sırt ve kaburgalar da dahil olmak üzere üst gövde bölgesinde ağrıya neden olduğunu ortaya çıkardı.

Uzmanlara göre, bu yaralanmalardaki artış muhtemelen günlük yaşamda teknolojiye olan bağımlılığın artmasından kaynaklanıyor, özellikle de insanların Covid-19 pandemisinin bir sonucu olarak evden çalışmaya daha fazla zaman ayırmasıyla ilişkilendiriliyor.

Kaynak: SÖZCÜ