Derince'de AKP'ye 752 yeni üye katıldı

Yelken Kafe Toplantı Salonu'nda düzenlenen üye katılım programı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ve teşkilat partilerinin katılımıyla gerçekleşti.

"AK Parti ailesine katılmaya karar verdik"

Düzenlenen törende grup adına konuşan Savaş Özden, "Bizler bugüne dek Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefetteki diğer siyasi partilere üyeliği bulunan ve gönül veren Derinceliler olarak eş, dost ve akrabalarımızla birlikte burada, bir aradayız. Yaptığımız istişareler sonucunda muhalefetin Türkiye’nin menfaatine olan her olayda karşı tavrını gördüğümüz için Cumhur İttifakı’na destek vererek AK Parti ailesine katılmaya karar verdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılına destek vermek için bizler de taşın altına elimizi koyuyoruz. Bizim bugün AK Parti’ye katılmamızın en önemli nedenlerinden biri hiç kuşkusuz Derince Belediye Başkanımız Sayın Zeki Aygün’ün hizmetleri, bizlere olan yakınlığı, yaklaşımıdır. Samimiyet ve tevazuyla görev yapan, icraatlarıyla gönüllerimizi kazanan Başkanımız Zeki Aygün’ün yanında, ona destek olmak için hiçbir menfaat beklentimiz olmaksızın AK Parti’ye üye oluyoruz" dedi.

"Birlikte Derince olalım, birlikte Kocaeli olalım"

AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, birlik ve beraberlik içinde bugünlere geldiklerini belirterek, "Bundan sonra da bir olmaya devam ettiğimiz müddetçe bizleri kimse bölemeyecek ve gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye, daha güzel bir Derince bırakmak hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Ben burada bu ülkenin hamurunda olan kardeşliği görüyorum. Bizleri bölmek isteyenler kardeşi kardeşe kırdırmak istedi. Ben 'Gelin canlar bir olalım' diyorum. Birlikte Derince olalım, birlikte Kocaeli olalım. Bir olalım beraber olalım, hep birlikte Türkiye olalım" diye konuştu.

"İnsanlar yaptıklarıyla ölçülür"

AKP'nin kurulduğu günden bu yana hep büyüyerek bu günlere geldiğini ifade eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise hayata geçirdiği projelerine de vurgu yaparak, "Bugün burada şahsıma ve davamıza karşı göstermiş olduğunuz tavırdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnsanlar yaptıklarıyla ölçülür. Sizler bize 5 yıl boyunca görev verdiniz. Biz de projelerimizi inşa ettik Derince’mize kazandırdık. 31 Mart 2019’da başladığımız hizmet maratonunda seçim beyannamemizde 41 proje vaat etmemize rağmen, 50 proje tamamlayarak halkımızın kullanımına sunduk. Ayrıca vaatlerimiz dışında 9 projemiz devam etmekte olup, planladığımız 15 projeyi de tamamlayarak Derince’mize kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde engelleri birer birer aştığını belirten Başkan Aygün, "Tekrardan aramıza katılan 752 yeni üyemize partimize hoş geldiniz diyorum. Sizlerin bu katılımınızla birlikte Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne katkı sağlayacağınıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.