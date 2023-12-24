Kahve telvesini çöpe atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Kahve, güne enerji katmanın yanı sıra birçok insan için keyifli bir ritüel haline gelmiştir. Ancak, kahve demledikten sonra ortaya çıkan kahve telvesi genellikle çöpe gitmekte ve atık olarak değerlendirilmektedir. Oysa kahve telvesi, sadece kahve keyfini uzatmanın ötesinde birçok yaratıcı kullanım alanına sahiptir.

1. CİLT BAKIMI

Kahve telvesi, doğal bir peeling olarak kullanılabilir. Nemlendirici ile karıştırılarak cilde nazikçe masaj yapılabilir. Kahve telvesinin içindeki kafein ve antioksidanlar, cildi canlandırabilir ve ölü deri hücrelerini temizleyebilir.



2. KOKULARI GİDERİR

Kahve telvesi, buzdolabı, ayakkabı dolabı veya ellerdeki garip kokuları absorbe edebilir. Küçük bir kase kahve telvesini istenmeyen kokuların kaynağının yanına koyarak ortamı ferahlatabilirsiniz.

3. TEMİZLİK MALZEMESİ OLARAK

Kahve telvesi, yağlı yüzeyleri temizlemek için etkili bir doğal temizlik malzemesidir. Yağlı tavaları veya ocak yüzeylerini silerken kahve telvesini kullanarak hem temizlik yapabilir hem de hoş bir kahve kokusu elde edebilirsiniz.

4. BAHÇE VE BİTKİ BESİNİ

Kahve telvesi, bahçe toprağına karıştırılarak bitkilerin beslenmesinde kullanılabilir. Aynı zamanda kahve telvesi, bazı zararlı böcekleri caydırabilir.

5. EL MASKESİ

Kahve telvesi, nemlendirici ve biraz hindistancevizi yağı ile karıştırılarak eller için doğal bir yumuşatıcı maske oluşturabilir.

Kaynak: cumhuriyet