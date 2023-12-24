Şarkıcı Ayşe Hatun Önal’ın ev sahibiyle başı dertte! Aidat borcu nedeniyle icralık oldu...

Şarkıcı ve eski manken Ayşe Hatun Önal'ın 11 yıldır kiracı olarak oturduğu evi mahkemenin boşaltma kararı bulunmasına rağmen terk etmediği ortaya çıktı.Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Ayşe Hatun Önal, 11 yıldır Üsküdar'da bir apartmanda ikamet ediyor. Ancak 10 yıl dolup kontrat süresiz hale gelince ev sahibi, evi boşaltması için ihtarname gönderdi.12 bin 500 lira kira ödeyen ünlü şarkıcı, ihtar süresinin geçmesine rağmen daireyi boşaltmadı. Ev sahibi bu kez mahkemeye başvurarak tahliyesini talep etti.
1 SENEDİR ÖDEMİYOR
Önal'ın aidat borcunu da 1 senedir ödemediği, bu nedenle icralık olduğu belirlendi. Mahkeme, kira akdinin feshine ve Önal'ın ikametten tahliye edilmesine karar verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.